Shein, Temu, AliExpress e outras: cobrada taxa de 3€ em todas as encomendas na Europa
As lojas online chinesas têm estado a fazer um verdadeiro sucesso na Europa. Com preços acessíveis, todos optam por estas alternativas, que nem sempre cumprem os requisitos legais e aduaneiros. Isso vai mudar em breve, ao passar a ser cobrada taxa de 3€ em pequenas encomendas.
Uma nova taxa de 3€ em todas as encomendas
A partir de 1 de julho, as encomendas de baixo valor com origem fora da União Europeia estarão sujeitas a uma taxa aduaneira de 3 euros. Os principais alvos são os mercados online chineses. É oficial. Após a decisão do mês passado, os ministros das Finanças dos Estados-membros da União Europeia ratificaram a eliminação da isenção de direitos aduaneiros "sobre as coisas mínimas" para encomendas com um valor inferior a 150 euros.
Esta isenção estava inicialmente prevista para expirar em 2028, mas a pressão de certos países acelerou o processo. Os produtos adquiridos nos mercados online chineses (Shein, Temu e AliExpress) têm, nos últimos anos, sobrecarregado os serviços aduaneiros e criado uma concorrência desleal para os vendedores sediados na UE.
Estes produtos podem também representar graves problemas de saúde e segurança, além de suscitarem preocupações ambientais. As autoridades estão particularmente preocupadas com o enorme fluxo de bens baratos enviados diretamente da China para os consumidores europeus.
Compras online mais caras na Europa
O volume destas remessas explodiu e 4,6 mil milhões de encomendas de baixo valor entraram na UE no ano passado, o dobro do ano anterior. Mais de 90% delas tiveram origem na China. Espera-se que as importações aumentem ainda mais este ano.
Para reduzir estes volumes, os ministros das Finanças acordaram uma taxa fixa de 3 euros, que será aplicada a partir de 1 de julho de 2026. E não só. A Comissão Europeia está a considerar a introdução de uma taxa de processamento adicional de 2 € por encomenda, cuja data de implementação ainda não está definida.
Cada país pode também implementar as suas próprias barreiras alfandegárias. Há países a considerar cobrar uma taxa de 2 € por cada pequena encomenda importada de um país fora da Europa. Em conjunto, estes impostos irão impactar significativamente o valor final da compra. Isto é suficiente para arrefecer o entusiasmo dos consumidores de moda rápida.
Taxas, taxas, taxas …
Aí e tal o malvado do Trump e as suas tarifas!
Mas pelos vistos a senhora Von der Leyen, quer mamar mais 3€ por encomenda para alimentar os tachos todos dos seus amigos e quem sabe é preciso dinheiro para torrar na corrupção da Ucrânia, enfim…
E a isto, meus caros, chama-se roubar a vista de todos! Além dos 3€, ainda querem mais 2€ por cada encomenda. Esta ação não é por causa de segurança ou preocupação pelos consumidores. Se assim fosse, proibiam a entrada desses produtos “manhosos” que também encontramos em lojas que por cá conhecemos. Esta ação é sobre arrecadar mais dinheiro, pois como viram que 4,6 mil milhões de encomendas, bastou multiplicar por 5€ e pronto! Arrecadam dinheiro, sem fazer absolutamente nada.
Vamos supor que entrem menos encomendas na Europa, por exemplo, 1,2 mil milhões de encomendas. Isto multiplicado por 5€ é muito a entrar para os bolsos de quem pouco faz.
Acho bem. lá produz-se sem direitos, sem qualidade, sem regulação.
E depois competem com as empresas de cá.
está mal.
Bom dia a todos. Por isso nesses sites se deve ter o cuidado de ver qual o armazém que se encomenda e onde ele se situa… Encomendar sempre de dentro da Europa, para evitar taxas, taxinhos e taxoes…
e deveria ser ainda mais …