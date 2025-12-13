PplWare Mobile

Shein, Temu, AliExpress e outras: cobrada taxa de 3€ em todas as encomendas na Europa

Autor: Pedro Simões

  1. Antonio says:
    13 de Dezembro de 2025 às 09:22

    Taxas, taxas, taxas …

  2. guilherme says:
    13 de Dezembro de 2025 às 09:57

    Aí e tal o malvado do Trump e as suas tarifas!

    Mas pelos vistos a senhora Von der Leyen, quer mamar mais 3€ por encomenda para alimentar os tachos todos dos seus amigos e quem sabe é preciso dinheiro para torrar na corrupção da Ucrânia, enfim…

  3. Danny says:
    13 de Dezembro de 2025 às 10:04

    E a isto, meus caros, chama-se roubar a vista de todos! Além dos 3€, ainda querem mais 2€ por cada encomenda. Esta ação não é por causa de segurança ou preocupação pelos consumidores. Se assim fosse, proibiam a entrada desses produtos “manhosos” que também encontramos em lojas que por cá conhecemos. Esta ação é sobre arrecadar mais dinheiro, pois como viram que 4,6 mil milhões de encomendas, bastou multiplicar por 5€ e pronto! Arrecadam dinheiro, sem fazer absolutamente nada.
    Vamos supor que entrem menos encomendas na Europa, por exemplo, 1,2 mil milhões de encomendas. Isto multiplicado por 5€ é muito a entrar para os bolsos de quem pouco faz.

  4. Carlos says:
    13 de Dezembro de 2025 às 10:06

    Acho bem. lá produz-se sem direitos, sem qualidade, sem regulação.

    E depois competem com as empresas de cá.
    está mal.

  5. Inculto says:
    13 de Dezembro de 2025 às 10:08

    Bom dia a todos. Por isso nesses sites se deve ter o cuidado de ver qual o armazém que se encomenda e onde ele se situa… Encomendar sempre de dentro da Europa, para evitar taxas, taxinhos e taxoes…

  6. outro_chegano says:
    13 de Dezembro de 2025 às 11:36

    e deveria ser ainda mais …

