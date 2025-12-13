Shein, Temu, AliExpress e outras: cobrada taxa de 3€ em todas as encomendas na Europa

As lojas online chinesas têm estado a fazer um verdadeiro sucesso na Europa. Com preços acessíveis, todos optam por estas alternativas, que nem sempre cumprem os requisitos legais e aduaneiros. Isso vai mudar em breve, ao passar a ser cobrada taxa de 3€ em pequenas encomendas.

Uma nova taxa de 3€ em todas as encomendas

A partir de 1 de julho, as encomendas de baixo valor com origem fora da União Europeia estarão sujeitas a uma taxa aduaneira de 3 euros. Os principais alvos são os mercados online chineses. É oficial. Após a decisão do mês passado, os ministros das Finanças dos Estados-membros da União Europeia ratificaram a eliminação da isenção de direitos aduaneiros "sobre as coisas mínimas" para encomendas com um valor inferior a 150 euros.

Esta isenção estava inicialmente prevista para expirar em 2028, mas a pressão de certos países acelerou o processo. Os produtos adquiridos nos mercados online chineses (Shein, Temu e AliExpress) têm, nos últimos anos, sobrecarregado os serviços aduaneiros e criado uma concorrência desleal para os vendedores sediados na UE.

Estes produtos podem também representar graves problemas de saúde e segurança, além de suscitarem preocupações ambientais. As autoridades estão particularmente preocupadas com o enorme fluxo de bens baratos enviados diretamente da China para os consumidores europeus.

Compras online mais caras na Europa

O volume destas remessas explodiu e 4,6 mil milhões de encomendas de baixo valor entraram na UE no ano passado, o dobro do ano anterior. Mais de 90% delas tiveram origem na China. Espera-se que as importações aumentem ainda mais este ano.

Para reduzir estes volumes, os ministros das Finanças acordaram uma taxa fixa de 3 euros, que será aplicada a partir de 1 de julho de 2026. E não só. A Comissão Europeia está a considerar a introdução de uma taxa de processamento adicional de 2 € por encomenda, cuja data de implementação ainda não está definida.

Cada país pode também implementar as suas próprias barreiras alfandegárias. Há países a considerar cobrar uma taxa de 2 € por cada pequena encomenda importada de um país fora da Europa. Em conjunto, estes impostos irão impactar significativamente o valor final da compra. Isto é suficiente para arrefecer o entusiasmo dos consumidores de moda rápida.