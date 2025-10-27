IA na Administração Pública pode gerar ganho anual de 1,2 mil milhões de euros

A inteligência artificial generativa (IA generativa) está a emergir como uma das tecnologias mais transformadoras da atualidade, com potencial para revolucionar a forma como as organizações públicas e privadas operam.

Estudo "The AI opportunity for eGovernment in Portugal" foi encomendado pela Google

A adoção de inteligência artificial generativa na administração pública portuguesa pode gerar um ganho anual de cerca de 1,2 mil milhões de euros.

A informação consta do relatório “The AI opportunity for eGovernment in Portugal”, encomendado pela Google em parceria com a Implement Consulting Group e a Católica Lisbon School of Business and Economics.

O estudo revela que a IA generativa tem um “potencial significativo” para aumentar a produtividade na administração pública portuguesa, estimando-se que o benefício anual equivale a cerca de 9 % acima da relação custo-benefício atual.

Para concretizar este valor, a administração pública teria de implementar sistemas de IA generativa que apoiem processos repetitivos, documentação, atendimento, preparação de decision-making, entre outros. O documento salienta ainda que, para maximizar o impacto, será necessário um forte foco em governação tecnológica, gestão de risco e formação de recursos humanos.

Em resumo, a integração de IA generativa no setor público português representa não apenas uma oportunidade de inovação tecnológica, mas também uma via para melhorar significativamente a eficiência, com reflexos económicos de grande escala.