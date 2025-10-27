Tesla evita colisão com avião? Fãs elogiam modo autónomo, mas condutor revela a verdade

Um vídeo impressionante de um avião quase a colidir com uma estrada nos Estados Unidos tornou-se viral, depois de fãs da Tesla afirmarem que o modo de condução autónoma Full Self-Driving teria evitado o desastre. No entanto, a verdade acabou por ser bem diferente.

Fãs da Tesla celebram “milagre” que afinal não existiu

Este é mais um artigo que mostra como há muito fanatismo a envolver a Tesla, sobretudo a envolver tecnologias que ainda estão longe de ser o que afiançam, como originalmente foi aqui partilhado.

Como tal, a história escreve-se como tantas outras fábulas. Os fãs da Tesla festejaram o que afirmavam ser uma atuação do modo Full Self-Driving (FSD), o sistema de condução autónoma da marca, que teria evitado que um avião se despenhasse em plena estrada. Contudo, o condutor confirmou que o veículo não estava a operar em modo autónomo.

É frequente os fãs da Tesla queixarem-se de que alguns condutores, ao utilizarem o Autopilot ou o FSD, culpam estes sistemas por acidentes em que foram, afinal, responsáveis. A marca reforça que o condutor deve manter sempre o controlo, uma vez que ambos os sistemas são apenas de assistência à condução de nível 2.

Recentemente, a Tesla perdeu um processo judicial em que foi parcialmente responsabilizada por um acidente mortal causado pelo uso indevido do Autopilot. Desde então, a empresa tem optado por acordos extrajudiciais em casos semelhantes.

Este contexto tem alterado a perceção pública sobre o papel da Tesla em acidentes envolvendo as suas tecnologias.

Um vídeo viral com informação falsa

Esta semana, o debate reacendeu-se após a queda de um avião OA-1K Skyraider II da Força Aérea dos EUA em Oklahoma City, pouco depois da descolagem.

O aparelho passou perigosamente perto de uma autoestrada, quase atingindo vários carros. O momento foi registado por uma câmara interna de um Tesla.

As imagens foram rapidamente partilhadas nas redes sociais, com vários utilizadores a alegarem que o veículo estava em modo Full Self-Driving e que este teria evitado o desastre.

O vídeo tornou-se viral, sendo até republicado pela mãe de Elon Musk.

Contudo, o autor original do vídeo esclareceu:

Conduzia manualmente. O FSD é muito bom, mas teria sido completamente atingido pelo avião.

Apesar da ausência de provas, várias figuras conhecidas que promovem a Tesla, como Nic Cruz Patane e Mario Nawfal, frequentemente destacados por Elon Musk na plataforma X, divulgaram a informação falsa.

Até o canal russo RT partilhou a história sem correção posterior, alcançando milhões de visualizações.

Em abono da verdade, este caso mostra como a combinação entre entusiasmo tecnológico e desinformação pode rapidamente distorcer os factos. Embora os sistemas de assistência da Tesla sejam avançados, continuam longe da condução totalmente autónoma.

A realidade é que, desta vez, foi o reflexo humano, e não a inteligência artificial, que evitou a tragédia.