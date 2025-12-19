Combustíveis: preços voltam a descer na semana do Natal

A semana do Natal trará boas notícias relativamente ao preço dos combustíveis. Mais uma vez, o gasóleo e a gasolina deverão ficar mais baratos.

Gasóleo e gasolina caem 3 cêntimos

Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo e a gasolina vão, mais uma vez, descer. A partir de segunda-feira, pode esperar uma queda de 3 cêntimos no valor de ambos os combustíveis.

De ressalvar que os preços previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar aquele que quiser.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.

