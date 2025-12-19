Combustíveis: preços voltam a descer na semana do Natal
A semana do Natal trará boas notícias relativamente ao preço dos combustíveis. Mais uma vez, o gasóleo e a gasolina deverão ficar mais baratos.
Gasóleo e gasolina caem 3 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo e a gasolina vão, mais uma vez, descer. A partir de segunda-feira, pode esperar uma queda de 3 cêntimos no valor de ambos os combustíveis.
De ressalvar que os preços previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar aquele que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Preparem-se que em janeiro vai disparar como nunca… está-se mesmo a ver.
E contem com um desconto no desconto do adicional do ISP 😉
Depende se a América invadir a Venezuela e como a guerra na Ucrânia evoluir.