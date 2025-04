Hyundai NEXO: combina hidrogénio e +700 km de autonomia com carregamento de 5 minutos

No seu evento de lançamento global, no Salão da Mobilidade de Seul, na Coreia, a Hyundai Motor Company apresentou o novíssimo veículo elétrico a pilha de combustível (FCEV) Hyundai NEXO, um SUV de tamanho médio de vanguarda. Segundo a marca, o lançamento representa um marco significativo na mobilidade a hidrogénio.

O novo Hyundai NEXO oferece flexibilidade, eficiência e segurança, o que o torna uma escolha interessante para os primeiros utilizadores de FCEV. Com a sua tecnologia de pilha de combustível, o Hyundai NEXO não emite gases de escape.

Com este modelo, a Hyundai procura proporcionar mais de 700 km de autonomia com um carregamento de cinco minutos, bem como obter classificações de segurança de alto nível, graças às caraterísticas de segurança abrangentes.

O Hyundai NEXO de segunda geração reflete a liderança da Hyundai Motor Company na mobilidade a hidrogénio e 27 anos de experiência em tecnologia de células de combustível.

Este novo modelo sublinha, também, o compromisso da empresa com uma estratégia diversificada de eletrificação de veículos, que inclui não só veículos elétricos a bateria (BEV) e híbridos, mas, também, FCEV.

Design exterior "Art of Steel" e conforto interior melhorado

Baseado no conceito INITIUM revelado em outubro de 2024, o novo Hyundai NEXO incorpora a nova linguagem de design "Art of Steel" da Hyundai, refletindo a força inerente e as formas naturais dos materiais.

O novo Hyundai NEXO apresenta um design robusto e sofisticado, com linhas arrojadas e uma estrutura sólida. Os padrões de ranhuras horizontais do novo Hyundai NEXO nas portas realçam a durabilidade do veículo.

O exterior do veículo, que chega sob o mote "Hidrogénio para a Humanidade", é definido pelas suas lâmpadas "HTWO", criando um design distinto específico para FCEV.

O Hyundai NEXO de nova geração estará disponível em seis cores: Creamy White Pearl, Phantom Black Pearl, Amazon Gray Metallic, Ocean Indigo Matte, Ecotronic Gray Pearl e Goyo Copper Pearl. Esta última cor foi inspirada na natureza e na cultura da Coreia, incorporando a essência do "Koreanism".

O Hyundai NEXO utiliza um processo de pintura de três camadas, criando um efeito multidimensional em que a cor da carroçaria muda consoante o ângulo da luz e o ambiente circundante.

Interior igualmente requintado

No interior, o Hyundai NEXO oferece um ambiente espaçoso, concebido para aumentar o conforto e a comodidade dos passageiros.

A marca utiliza estofos de alta qualidade e macios com padrões que evocam o calor e o conforto de uma casa.

Um ecrã curvo, centrado no condutor, controlos intuitivos e uma consola central tipo ilha com um impressionante espaço de arrumação são as principais caraterísticas.

Os ecrãs digitais dos espelhos laterais integram-se perfeitamente no painel de instrumentos, maximizando a abertura e o carácter prático.

O novo Hyundai NEXO é mais comprido, mais largo e mais alto do que o seu antecessor, o que resulta num maior conforto para os passageiros e numa maior capacidade de carga traseira, com um máximo de 993 litros.

A plataforma recém-implementada na área da bagagem foi concebida para permitir aos utilizadores selecionar e utilizar livremente acessórios adaptados às suas necessidades.

Encontram-se soluções de arrumação inteligentes em todo o habitáculo, e a iluminação ambiente ligada aos alertas de limite de velocidade na estrada contribui para a experiência premium do novo Hyundai NEXO. O teto panorâmico aumenta a sensação de espaço interior.

São utilizados materiais sustentáveis em todo o veículo, incluindo couro de processo biológico, couro PU biológico, tecido PET reciclado, tecido de linho, plástico biológico, pele TPO biológica, tinta biológica, espuma PU biológica e resíduos de plástico automóvel reciclados.

Sistema de células de combustível proporciona melhorias no desempenho

O novo Hyundai NEXO apresenta avanços significativos a nível da cadeia cinemática. Estes avanços centram-se na célula de combustível (FC) e nos sistemas de eletrónica de potência (PE), que foram melhorados para aumentar a potência e o desempenho.

Um novo sistema de motor complementa estas melhorias, aumentando a potência do sistema PE e a capacidade da bateria.

Como resultado, a potência total foi elevada de 135 kW para 190 kW, enquanto a potência da bateria duplicou de 40 kW para 80 kW.

Estas melhorias contribuem para um tempo de aceleração 0-100 km/h mais rápido de 7,8 segundos, em comparação com os 9,2 segundos do anterior Hyundai NEXO.

A pilha de células de combustível de hidrogénio fornece uma potência máxima de 110 kW, um aumento de 16%, enquanto o novo motor elétrico fornece até 150 kW. Esta apresenta, também, melhorias no funcionamento a baixa temperatura e na durabilidade, incluindo a membrana, e uma estrutura uniforme de desempenho da célula.

A função anti-congelamento da pilha "Wake Up" e outras otimizações do sistema melhoram a condução a baixas temperaturas e a facilidade de arranque durante todo o ano.

Além disso, o novo Hyundai NEXO oferece uma maior capacidade de armazenamento de combustível sem comprometer o espaço do habitáculo.

A competitividade do sistema de autonomia totalmente elétrica (AER) é assegurada através de uma maior eficiência de combustível, bem como de uma maior capacidade do depósito de hidrogénio e de uma maior densidade de armazenamento de hidrogénio.

As melhorias aerodinâmicas, incluindo otimizações na parte inferior da carroçaria e melhorias na gestão do fluxo de ar, reduzem a resistência e melhoram a eficiência.

O desempenho avançado do veículo em termos de ruído, vibração e aspereza (NVH) é reforçado por tecnologias como o controlo ativo do ruído na estrada (ANC-R) e pneus que absorvem o som, melhorando o refinamento do veículo - especialmente durante a aceleração e em estradas irregulares.

Para melhorar ainda mais a facilidade de utilização, os modelos de especificação europeia do novo Hyundai NEXO oferecem uma capacidade de reboque de até 1000 kg.

O sistema pioneiro e-Handling do novo Hyundai NEXO melhora ainda mais o desempenho da condução através do controlo do binário do motor para um melhor comportamento. Ao ajustar a potência do motor, o sistema otimiza a aderência, aumentando a resposta da direção e a estabilidade.

O novo Hyundai NEXO utiliza um Sistema Regenerativo Inteligente (SRS) para melhorar a experiência de condução, ajustando automaticamente a travagem regenerativa com base nos dados de navegação e na distância aos veículos da frente.

Tecnologia melhora a experiência do veículo elétrico a hidrogénio

O novo Hyundai NEXO oferece uma gama de caraterísticas centradas no consumidor, concebidas para tornar a experiência de condução elétrica a hidrogénio intuitiva e conveniente.

Alavanca de mudanças do tipo coluna que aumenta a comodidade do condutor e a facilidade de utilização da zona envolvente do habitáculo.

Planeador de rotas FCEV do veículo ajuda os condutores a chegar aos seus destinos, incorporando as estações de carregamento necessárias nas rotas quando os níveis de energia são baixos.

Sistema ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) apresenta um ecrã curvo que combina um painel de informações do condutor de 12,3 polegadas e um monitor de infoentretenimento de 12,3 polegadas.

Sistema de infoentretenimento com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, juntamente com um sistema de som premium Audio by Bang & Olufsen com até 14 altifalantes.

Função de reconhecimento de voz com Inteligência Artificial generativa, com capacidades avançadas no seu assistente de voz.

Head-up display (HUD) projeta informações essenciais do veículo no para-brisas.

Sistema duplo de carregamento sem fios, localizado na consola central, permite o carregamento a alta velocidade de smartphones.

Função de vehicle-to-load (V2L) que fornece soluções de energia versáteis tanto no interior como no exterior do veículo.

Espelho central digital (DCM) que melhora a visibilidade traseira através da utilização de um sistema de câmara-monitor.

Sistema de espelho lateral digital (DSM), em vez dos tradicionais espelhos óticos em alguns mercados, oferece uma visão traseira mais ampla e clara.

Built-in Cam 2 Plus oferece captura de vídeo de alta qualidade através das câmaras dianteira e traseira, incluindo capacidades de gravação de voz.

Sistema de autenticação de impressões digitais que oferece maior comodidade e segurança ao integrar a autenticação de impressões digitais como parte do sistema áudio, visual, de navegação e telemática (AVNT) topo de gama.

Digital Key 2 permite a entrada e o arranque do veículo através da comunicação sem fios com o smartphone, com controlo remoto de curto alcance e RSPA (Remote Smart Parking Assistance) 2.

Sistema de Alerta de Ocupantes Traseiros foi concebido para evitar incidentes de segurança através da deteção de crianças deixadas no veículo.

Caraterísticas avançadas de segurança e assistência ao condutor

O Hyundai NEXO possui uma estrutura integrada e até nove airbags para a proteção dos passageiros e do depósito de hidrogénio do novo Hyundai NEXO.

Está ainda equipado com as mais recentes tecnologias do Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS) para prevenção de colisões.

Além disso, foi construído por via de estampagem a quente e materiais de alta resistência para aumentar a rigidez da carroçaria e garantir uma forte segurança passiva através de uma proteção eficaz do espaço dos passageiros.

A utilização de aço de ultra-alta resistência de terceira geração melhora significativamente a rigidez em comparação com o aço de primeira geração.

Características do ADAS Assistente de Travagem Autónoma de Emergência (FCA) 1.5/2. 0;

Assistência à manutenção na faixa de rodagem (LKA);

Assistência à prevenção de colisão no ângulo morto (BCA);

Aviso de saída em segurança (SEW);

Assistência à saída em segurança (SEA);

Assistência Inteligente ao Limite de Velocidade (ISLA);

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW);

Monitorização do Ângulo Morto (BVM);

Assistência de Máximos (HBA);

Cruise Control Inteligente (SCC);

Paragem de emergência, Cruise Control Inteligente com base na Navegação (NSCC);

Assistência de Acompanhamento da Faixa de Rodagem 2 (LFA);

Assistência à Condução em Autoestrada (HDA);

Monitor de Visão Traseira (RVM);

Câmara de Visão 360º (SVM);

Assistência à Prevenção de Colisões por Tráfego Cruzado Traseiro (RCCA);

Aviso de Distância de Estacionamento Frontal/Lateral/Traseiro (PDW);

Assistência à Prevenção de Colisões em Estacionamento Frontal/Lateral/Traseiro (PCA);

Assistência Remota Inteligente ao Estacionamento 2 (RSPA).

O Hyundai NEXO deverá chegar aos mercados globais no final deste ano (ainda por confirmar a presença nos diversos países europeus), enquanto testemunho da liderança da empresa no mercado global de hidrogénio.