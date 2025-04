Fazer vida do mar em Seafarer: The Ship Sim

O mar tem, desde sempre, uma importância crucial para a nossa vida enquanto povo. Seja por lazer, seja por tralbalho, o Oceano Atlântico que nos banha é um elemento importante da nossa História passada e do presente. Seafarer: The Ship Sim, é um jogo que celebra as diferentes profissões relacionadas com o mar. Venham ver...

Desde tempos imemoriais que Portugal é uma nação de almas nascidas à beira-mar, partilhando um ADN comum no qual o vinculo com o mar é algo inquebrável. Nascidos nas costas do Atlântico, o chamamento do mar sempre foi ouvido pelo nosso povo de uma forma que dificilmente alguma outra nação alguma vez compreenderá.

Muitos de vós estarão a concordar comigo e a pensar principalmente nas epopeias históricas dos Descobrimentos mas a nossa ligação com o mar vai muito além e que se estende no tempo até aos dias de hoje.

São muitas as ligações que temos com o mar e, principalmente, muitas profissões e atividades dedicadas a uma no Oceano e Seafarer: The Ship Sim é um jogo precisamente sobre essas profissões.

Seafarer: The Ship Sim é um jogo que permite aos jogadores experienciar virtualmente e na primeira pessoa, como é a vida no mar mas sob várias perspectivas.

O jogador assume o comando duma embarcação relacionada com uma determinada atividade profissional, e terá de trilhar o seu próprio caminho num mundo marítimo expansivo. O jogo apresenta diferentes facções, cada qual oferecendo várias missões e recompensas únicas, dependendo da sua categoria.

Ou seja, o jogador pode optar por ser comandante de um enorme cargueiro de transporte de carga, capitanear um navio de combate a incêndios, comandar um rebocador ou liderar de um barco de resgates de alto risco. Existem várias opções e todas elas com os seus níveis de desafio a serem ultrapassados.

A experiencia de jogar Seafarer: The Ship Sim será, segundo os seus responsáveis, totalmente interativa permitindo ao jogador vaguear livremente pela sua embarcação, fazendo a sua manutenção, operando maquinaria pesada ou até mesmo assumindo o controle de canhões de água para combater incêndios a bordo, por exemplo. Todas as decisões definem a forma como o navio prossegue na sua viagem e desempenha as suas missões, sendo que nenhuma viagem será igual a outra.

O jogo terá duas formas principais de ser jogado. Um modo História envolvente através do Story Mode, ou um modo livre em Quick Play Mode. Existe ainda um poderoso editor de personagens que permite aos jogadores personalizarem o seu capitão, adicionando um toque pessoal à sua experiência.

Seafarer: The Ship Sim será lançado no Verão deste ano, em Acesso Antecipado, no Steam (para PC).