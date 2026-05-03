Directive 8020 quase a chegar e com novo trailer

Foi lançado um novo trailer para Directive 8020, a pouco menos de meio mês para o seu lançamento. Venham saber mais sobre o jogo da Supermassive Games que promete trazer a nova etapa evolutiva dos jogos de narrativa.

A Supermassive Games revelou recentemente um novo trailer para Directive 8020, o seu próximo titulo que se aproxima da data de lançamento a passos largos. É já no próximo dia 12 de maio que o jogo é lançado nas principais plataformas e as expetativas são grandes.

Este novo trailer de 60 segundos agora revelado para Directive 8020, a aventura cinematográfica de terror de sobrevivência sci‑fi da Supermassive Games, oferece aos jogadores um derradeiro vislumbre sobre o pesadelo que os aguarda a bordo da nave colónia Cassiopeia, onde uma missão para garantir o futuro da humanidade se transforma numa luta desesperada pela sobrevivência contra um organismo alienígena capaz de imitar as suas presas.

A história

Dos criadores de Until Dawn e The Quarry Directive 8020 corresponde a uma nova aventura de terror de sobrevivência sci‑fi, num mundo onde a Terra está a morrer e o tempo da humanidade se está a esgotar.

Enviada numa missão para o planeta Tau Ceti f, a tripulação da nave colónia Cassiopeia sofre um acidente e fica retida longe de casa, e percebe rapidamente que não está sozinha. Caçada por um organismo alienígena capaz de imitar as suas presas, a paranoia instala-se e a confiança entre a tripulação começa a ruir.

Directive 8020 evolui a fórmula de The Dark Pictures, combina narrativa cinematográfica com uma experiência de sobrevivência mais ativa. Os jogadores têm de evitar ameaças em tempo real, reagir sob pressão e tirar partido de novas mecânicas de furtividade para escapar à detecção de um inimigo que pode ser qualquer pessoa — até mesmo um membro da própria tripulação. Cada movimento conta. Cada som pode denunciar o jogador. Cada decisão pode custar uma vida.

Com uma narrativa ramificada e moldada pelas escolhas do jogador, pela primeira vez num videojogo de The Dark Pictures é possível visualizar as decisões num mapa narrativo, com a capacidade de recuar através do sistema de Turning Points, ou aceitar as consequências das escolhas no modo Survival.

No core de Directive 8020 encontra-se uma pergunta aterradora: quem continua a ser humano? O organismo alienígena que persegue a Cassiopeia consegue imitar perfeitamente as suas presas, transformar membros da tripulação em impostores mortais. À medida que a desconfiança cresce, cada interação torna-se um risco e cada decisão pode custar uma vida. Num mundo onde qualquer pessoa pode ser o inimigo, confiar na pessoa errada pode ser fatal.

Movie Night Mode e Multijogador

O jogador vai ter de conseguir sobreviver aos horrores da Cassiopeia a solo, no modo para um jogador. No entanto, no Movie Night Mode poderá ser acompanhado por até cinco jogadores a partilhar a experiência numa sessão local no mesmo sofá. Passando o comando entre os membros da tripulação à medida que a história avança, os jogadores vão partilhando a tensão e decidindo em conjunto cada momento de vida ou morte para sobreviver a infiltradores alienígenas, dilemas fatais e falhas catastróficas dos sistemas.

O multijogador online para cinco jogadores também estará disponível numa atualização gratuita após o lançamento, traz a experiência de cooperação local para o modo online.

Directive 8020 será lançado a 12 de maio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (Steam).