Esqueceu-se de ativar o IRS Jovem? Ainda pode corrigir declarações antigas

Se entregou declarações de IRS nos últimos anos sem ativar o regime do IRS Jovem, ainda pode haver solução e, em alguns casos, isso pode traduzir-se num reembolso adicional significativo.

Segundo esclarecimentos recentes, os contribuintes elegíveis podem submeter declarações de substituição relativas aos rendimentos de 2023 e 2024 até 30 de junho de 2026, permitindo corrigir a omissão e beneficiar retroativamente do apoio fiscal.

IRS Jovem: o que pode ser corrigido?

IRS de 2023 (entregue em 2024)

IRS de 2024 (entregue em 2025)

IRS de 2025 (entregue em 2026)

No caso da declaração referente a 2025, se ainda estiver dentro do prazo legal, a substituição pode ser feita sem penalização. Já para declarações de anos anteriores, poderá aplicar-se uma coima administrativa, geralmente na ordem dos 25 euros.

Ao corrigir declarações antigas, aplica-se o modelo de IRS Jovem em vigor nesses anos, e não o novo regime introduzido em 2025.

O regime atual trouxe mudanças importantes:

Idade máxima aumentou para 35 anos

Benefício estendido para 10 anos

Deixou de depender das habilitações académicas

Isenção até 100% no primeiro ano, com reduções progressivas nos anos seguintes

Como fazer?

A correção é feita através do Portal das Finanças, submetendo uma declaração de substituição para os anos em causa.

Para quem reúne condições, rever declarações antigas pode ser uma oportunidade relevante para maximizar benefícios fiscais e reforçar o orçamento pessoal.