A ideia mais polémica da aviação está de volta: passageiros empilhados. Agora já “faz sentido”?

Viajar de avião em classe económica raramente é sinónimo de conforto. E, parece estar cada vez pior! Espaço reduzido, pouco reclinar e margens cada vez mais apertadas são parte da experiência. Mas há quem esteja a tentar mudar isso… com uma ideia que parece saída de ficção. Querem empilhar passageiros em dois níveis dentro da mesma cabine.

O conceito chama-se Chaise Longue e voltou a ganhar destaque, desta vez com melhorias que tentam responder às críticas iniciais.

Uma solução radical para um problema antigo

A proposta surgiu em 2021 pelas mãos do designer espanhol Alejandro Núñez Vicente. A lógica é simples, aproveitar o espaço vertical da cabine, criando dois níveis de assentos sobrepostos.

Na prática, os passageiros deixam de estar alinhados em filas tradicionais e passam a ocupar estruturas em “camadas”.

São divididos num nível inferior, mais próximo do chão, com maior espaço para esticar as pernas e num outro nível superior, com maior inclinação e conforto para descansar.

A ideia nasceu de uma frustração comum, a falta de espaço para as pernas nos voos económicos. Ao elevar os assentos da frente, o designer criou uma solução que, teoricamente, devolve espaço ao passageiro.

O que mudou nesta nova versão?

Depois de críticas intensas nas primeiras versões, o conceito foi refinado:

Melhor acesso ao nível superior, com escadas mais seguras

Mais espaço em ambos os níveis

Redução de peso estrutural

Adaptações para maior acessibilidade no nível inferior

Integração pensada para aviões como o Airbus A350 ou Boeing 777X

Outra mudança importante foi a remoção dos compartimentos superiores de bagagem, criando espaço físico para os dois níveis de assentos.

Mais conforto… ou apenas outra forma de “apertar” passageiros?

Bom, aqui entra a grande divisão de opiniões. Por um lado, quem já experimentou protótipos refere que o conforto pode ser significativamente superior, com mais espaço e melhor reclinação do que a classe económica atual.

Por outro, persistem dúvidas sérias:

Evacuação em emergência pode ser mais difícil

Sensação de claustrofobia no nível inferior

Acesso complicado para pessoas com mobilidade reduzida

Questões práticas como limpeza, serviço de bordo ou bagagem

E, claro, críticas mais… humanas. A proximidade entre passageiros levanta preocupações curiosas, mas reais, sobre conforto e privacidade.... e os maus cheiros!

Não é para meter mais pessoas… ou será?

Curiosamente, o objetivo declarado não é aumentar o número de passageiros, mas sim melhorar o conforto mantendo a mesma densidade.

Ainda assim, muitos especialistas e utilizadores suspeitam do contrário, apontam que esta abordagem possa acabar por ser usada pelas companhias aéreas para maximizar receitas.

Pode mesmo chegar aos aviões?

Apesar de ainda ser um conceito, há sinais de evolução:

Interesse de companhias aéreas

Parcerias com fabricantes como a Airbus

Trabalho em certificação de segurança

Mas há um obstáculo crítico, isto é, qualquer novo sistema terá de cumprir regras rigorosas, como evacuar todos os passageiros em menos de 90 segundos, algo que ainda levanta dúvidas neste design.

Uma ideia estranha… mas inevitável?

A história da aviação mostra que muitas ideias inicialmente ridicularizadas acabam por se tornar norma. No entanto, este conceito toca num ponto sensível, o equilíbrio entre conforto, segurança e lucro.

Empilhar passageiros pode parecer absurdo à primeira vista. Mas num setor onde cada centímetro conta, talvez seja precisamente esse tipo de ideias que define o futuro das viagens aéreas.

A questão que fica é simples: preferia mais espaço… mesmo que isso signifique ter alguém “por cima de si”?