Dica: se tem um cartão Visa, tem Internet gratuita em vários países do mundo

Viajar para fora da Europa levanta sempre uma questão importante: como manter-se ligado à Internet sem pagar uma fortuna em roaming. A resposta pode estar guardada na sua carteira, num cartão Visa que provavelmente usa todos os dias.

Se tem um cartão Visa, é provável que seja elegível para dados móveis gratuitos em várias das principais cidades do mundo, sem precisar de comprar um cartão SIM local nem de ativar roaming caro através da sua operadora habitual.

O segredo chama-se GigSky, uma aplicação de eSIM para viagens que estabeleceu uma parceria direta com a Visa. Através dela, titulares elegíveis podem resgatar planos de dados complementares, em alguns casos totalmente ilimitados, apenas por terem um cartão Visa ativo.

Como funciona o benefício

De nome Visa Destinations, a oferta varia consoante o tipo de cartão:

Visa Infinite (particular, empresarial ou o Visa Infinite Privilege no Canadá): até sete dias de dados ilimitados, mais 30% de desconto em planos adicionais.

(particular, empresarial ou o Visa Infinite Privilege no Canadá): até sete dias de dados ilimitados, mais 30% de desconto em planos adicionais. Restantes cartões Visa, incluindo débito e pré-pago: até três dias de dados ilimitados, mais 20% de desconto em planos extra.

Atualmente, o benefício cobre seis destinos: Reino Unido, França, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Estados Unidos e México.

Entre abril e final de julho de 2026, o destino Estados Unidos foi temporariamente alargado a toda a América do Norte, para responder ao Mundial de futebol.

De ressalvar que os planos gratuitos não se aplicam a ligações em cruzeiros, mas os descontos de 20% ou 30% mantêm-se válidos para os pacotes de dados da GigSky pensados para navios.

Como verificar se o seu cartão Visa é elegível

O processo é feito diretamente através da aplicação da GigSky, disponível para Android e iOS.

Para verificar a elegibilidade do cartão, não é necessário qualquer conta na app, precisando apenas de:

Descarregar a app;

Clicar no cartão "Check your card", no ecrã inicial;

Clicar em "Check Eligibility";

Introduzir o número do cartão;

Clicar em "Check".

Depois, é necessário escolher o destino para o qual a oferta pode ser aplicada, nomeadamente Reino Unido, Estados Unidos, França, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, México, Canadá.

Entretanto, o utilizador tem até um ano para ativar efetivamente o plano e aproveitar a oferta, sendo nesta fase necessário criar uma conta.

"Dica boa é dica partilhada"

Apesar de não termos testado a qualidade da ligação de dados da GigSky fora de Portugal e não podermos garantir velocidades, estabilidade ou cobertura nos destinos abrangidos, deixamos a dica para que possa experimentar na sua próxima viagem.

Afinal, trata-se de um benefício associado a um cartão que já possui.