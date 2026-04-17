PplWare Mobile

Ainda não foi lançada e já encontraram falhas na app de verificação de idade da UE

· Internet 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Guilherme says:
    17 de Abril de 2026 às 09:08

    2 minutos foi o tempo que demoram a contornar o sistema infalível para salvar os “menores” ou controlar os adultos depende da perspectiva…

    Metam isso num local que eu cá sei!

    Responder
  2. David Guerreiro says:
    17 de Abril de 2026 às 09:29

    Coisas mesmo bem feitas. Parece que foi feita por algum miúdo ainda a aprender…

    Responder
  3. Zec says:
    17 de Abril de 2026 às 09:42

    É o que dá meter o sobrinho que acha que é programador a fazer vibe coding com documentação escrita para o Android 6. Shared_prefs a sério? Numa APP que devia ter segurança máxima? Tenham vergonha.

    Responder
  4. Artilheiro says:
    17 de Abril de 2026 às 09:43

    Vibe Coding.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube