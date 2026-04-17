Ainda não foi lançada e já encontraram falhas na app de verificação de idade da UE
Ursula von der Leyen anuncipi oficialmente que a carteira digital da União Europeia está pronta para ser implementada em breve. Isso alargou uma barreira criptográfica impenetrável para proteger os menores. O problema é que um investigador independente demorou muito pouco tempo a desmentir toda esta narrativa.
Falhas na app de verificação de idade
De acordo com um artigo da International Cyber Digest no X, o consultor Paul Moore conseguiu violar a segurança desta ferramenta em apenas alguns minutos, explorando o seu código aberto. Longe de exigir ataques sofisticados, este especialista demonstrou que qualquer pessoa com conhecimentos técnicos mínimos pode comprometer o sistema, manipulando a sua configuração local.
É importante compreender que esta aplicação gera uma prova criptográfica quando uma plataforma solicita a verificação de idade, devolvendo uma resposta binária sem revelar a sua identidade. No entanto, Moore descobriu que o PIN de acesso não está matematicamente ligado ao local de armazenamento onde estes dados residem.
Esta desconexão entre as credenciais e o cofre permite que um atacante apague os valores de acesso guardados no telefone e crie uma nova palavra-passe a partir do zero. Ao reiniciar o dispositivo, o programa concede o controlo total das credenciais criadas no perfil original da vítima, sem ter de saber a palavra-passe.
‼️🇪🇺 The EU's new Age Verification app was hacked with little to no effort.
When you set it up, the app asks you to create a PIN. But that PIN isn't actually tied to the identity data it's supposed to protect. An attacker can delete a couple of entries from a file on the phone,… pic.twitter.com/kqaC7rfFwa
— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) April 16, 2026
Gerir os limites de utilização é ainda mais alarmante porque o contador que bloqueia a aplicação quando se introduz a palavra-passe errada é simplesmente um número armazenado num documento não encriptado. Se o programa o desligar por repetidas tentativas incorrectas, tudo o que tem de fazer é abrir esse ficheiro e repor o contador .
UE tem de melhorar o processo de controlo
A burla das medidas de segurança física opera com a mesma lógica de insegurança, uma vez que a aplicação consulta um parâmetro dentro desse texto para determinar se deve solicitar a sua impressão digital. Ao alterar a palavra "true" para "false" nesta linha de código, a verificação biométrica é completamente desativada, contornando a medida de segurança.
Esta precariedade entra em conflito direto com as alternativas já existentes no mercado privado para cumprir a lei. Em países como o Reino Unido, vimos como o Spotify já utiliza inteligência facial capaz de calcular a idade do utilizador em tempo real. Enquanto a indústria avança com ferramentas funcionais, a instituição pública baseia a sua segurança em bases frágeis.
Hacking the #EU #AgeVerification app in under 2 minutes.
During setup, the app asks you to create a PIN. After entry, the app *encrypts* it and saves it in the shared_prefs directory.
1. It shouldn't be encrypted at all - that's a really poor design.
2. It's not… https://t.co/z39qBdclC2 pic.twitter.com/FGRvWtWzaZ
— Paul Moore - Security Consultant (@Paul_Reviews) April 16, 2026
Parte da comunidade de programadores questiona nas redes sociais porque é que os ambientes de execução seguros que vêm integrados nos processadores móveis foram ignorados. Além disso, o facto de a aplicação exigir serviços da Google para funcionar no Android exclui diretamente sistemas proprietários como o GrapheneOS.
Toda esta implementação apressada é motivada pelas coimas estipuladas no Regulamento Europeu de Inteligência Artificial para as plataformas que não implementam controlos rigorosos. Para agravar a situação, o sistema foi concebido para países-piloto, onde as credenciais de verificação de idade expiram periodicamente, necessitando de renovação.
2 minutos foi o tempo que demoram a contornar o sistema infalível para salvar os “menores” ou controlar os adultos depende da perspectiva…
Metam isso num local que eu cá sei!
Coisas mesmo bem feitas. Parece que foi feita por algum miúdo ainda a aprender…
É o que dá meter o sobrinho que acha que é programador a fazer vibe coding com documentação escrita para o Android 6. Shared_prefs a sério? Numa APP que devia ter segurança máxima? Tenham vergonha.
Vibe Coding.