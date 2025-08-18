Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection anunciado

A Capcom revelou recentemente os seus planos para o regresso de Monster Hunter, com Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Esta nova aventura será o próximo episódio deste popular RPG, no qual os caçadores de Monstros embarcam em jornadas emocionantes nas suas caçadas. Venham ver mais...

A Capcom anunciou recentemente o desenvolvimento de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, a nova aventura dos caçadores de Monstros e que será lançado para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e PC, no próximo ano.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection conta a história de duas nações vizinhas que, de certa forma, se encontram num caminho da ruína e destruição.

No meio da crescente invasão de cristais nas terras de Azuria e Vermeil, a descoberta de um ovo misterioso dá à população, grandes motivos de esperança no futuro. quando esse ovo eclode, nasce um monstro há muito considerado extinto, um Rathalos. No entanto, esse vislumbre rapidamente dá lugar ao desespero quando um segundo monstro emerge do ovo.

Os gémeos Rathalos compartilham a mesma marca que os gémeos Rathalos Skyscale, presságios de destruição e que remontam a uma guerra civil travada há 200 anos. À medida que o ambiente se deteriora e os monstros correm o risco de extinção, as chamas da guerra recomeçam a arder.

Nesta história, os jogadores assumem o papel do herdeiro de Azuria. Dotado de habilidades especiais que o torna um verdadeiro líder dos Rangers e único Cavaleiro de Rathalos do reino, o protagonista desempenha apaixonadamente suas funções, protegendo os monstros e investigando os ovos.

No entanto, um acontecimento inesperado incentiva o jogador a investigar os estranhos fenômenos que ameaçam o seu mundo e na busca pela verdade, parte para a terra proibida muito para além do Meridiano do Norte.

O herói é acompanhado em sua jornada por Eleanor, princesa de Vermeil. Preocupada com o agravamento da situação, ela se oferece como "refém" para Azuria na esperança de aliviar as tensões entre as duas nações. Comovidas pelos esforços dos Rangers, Eleanor e seu querido Monstie Anjanath acompanham a jornada, numa demanda pela descoberta das verdadeiras intenções da sua irmã, a Rainha de Vermeil.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection será lançado em 2026 para a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e PC.