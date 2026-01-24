As “Ofertas de Ano Novo” chegaram à PlayStation Store

A Sony Playstation lançou recentemente as promoções “Ofertas de Ano Novo” na PlayStation Store. Não há nada como celebrar a chegada de um novo ano do que com jogos a preços bem apetitosos, certo?

Foi recentemente anunciado pela Sony Playstation que este inicio de 2026 vai continuar a "bombar" com valentes descontos e promoções.

Com efeito, a campanha “Ofertas de Ano Novo” chegou à PlayStation Store e apresenta-se em boa forma, com descontos que chegam a atingir os 75%. Parece bem, certo?

Mas atenção que esta promoção não vai durar para sempre e a data prevista de término é no próximo dia 4 de fevereiro.

Como podem ver mais abaixo, a lista de titulos em promoção é extremamente interessante, encabeçada por nomes como Resident Evil Village, Assassin's Creed Shadows ou The Last of Us Parte II.

Entre as ofertas disponíveis, destacam-se as seguintes:

Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition para a Playstation 5 por 49,99€

Days Gone Remastered para a Playstation 5 por 29,99€

Dead by Daylight para a Playstation 4 & Playstation 5 por 11,99€

Destiny 2: Year of Prophecy Ultimate Edition para a Playstation 4 & Playstation 5 por 54,99€

EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition para a Playstation 4 & Playstation 5 por 43,99€

Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic para a Playstation 5 por 19,99€

God of War para a Playstation 4 por 9,99€

Ghost of Tsushima Director's Cut para a Playstation 4 & Playstation 5 por 39,99€

Jurassic World Evolution 3 para a Playstation 5 por 47,99€

Marvel's Spider-Man Edição Jogo do Ano para a Playstation 4 por 29,99€

Resident Evil Village para a Playstation 4 & Playstation 5 por 9,99€

The Last of Us parte I Edição Digital Deluxe para a Playstation 5 por 49,49€

The Last of Us Parte II para a Playstation 4 por 29,99€

Until Dawn para a Playstation 5 por 39,89€

Entretanto nunca é demais referir que os jogadores podem usufruir destas e outras ofertas através das opções de compra disponíveis na PlayStation Store, adicionando fundos à sua carteira de forma online, através de um cartão de crédito, ou recorrendo à compra segura dos Cartões Presente PlayStation, com os quais podem carregar fundos na sua carteira digital.