Drug Dealer Simulator 2 a preparar vendas nas consolas

Se há jogos que que agitam e são naturalmente polémicos, Drug Dealer Simulator 2 é um candidato a GOTY neste capitulo. Tal como o nome indica, Drug Dealer Simulator 2 é um jogo sobre a construção de um império na área dos estupefacientes e tráfico de droga. Vai chegar às consolas...

Drug Dealer Simulator 2, tal como vimos aqui, é um jogo que foi lançado em 2022 para PC. Um titulo que, apesar de ser um jogo (algo imaginado e fictício) acaba invariavelmente por tocar em aspetos bem delicados da nossa sociedade.

A temática do jogo não poderia ser mais direta: Drug Dealer Simulator 2 é um titulo sobre a venda de produtos estupefacientes, convidando o jogador a evoluir nesta atividade.

Começando como um simples traficante de rua, o jogador poderá crescer o seu negócio até se tornar num chefe de cartel.

O jogador controla (na perspectiva da primeira pessoa) um candidato a traficante chamado Eddie que, tem como objetivo o de se tornar rico e poderoso com a venda de droga, na Isla Sombra. No entanto, ao inicio, Eddie é um simples vendedor de rua e terá de lutar a pulso para crescer num negócio que tem muitos perigos. Se por um lado tem as forças da Lei, por outro lado tem a concorrência que na maior parte das ocasiões é... mortífera.

Eddie controlará todo o processo de criação, processamento e distribuição de narcóticos e as suas escolhas irão decidir a forma como Eddie prospera ou... não!

Todo o processo é gerido e decidido pelo jogador, podendo optar por comprar ou produzir drogas e/ou subprodutos, processando-os, misturando-os e/ou purificando-os para obter a qualidade desejada no produto final.

A versão do jogo para PlayStation 5 traz todas as atualizações disponibilizadas para PC, incluindo uma recente atualização principal que introduz técnicos de laboratório, combinações de drogas, mecânicas de overdose e muito mais.

Foi ainda revelado que esta edição de consola, vai ter a possibilidade de ser jogado a solo ou de uma forma cooperativa, no online.

Foi agora revelado que o jogo será lançado para Xbox Series X mais adiante neste ano. Adicionalmente, o primeiro Drug Dealer Simulator será lançado em breve para Xbox, e um pouco mais tarde para PlayStation.