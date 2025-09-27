Little Nightmares Enhanced Edition, o regresso de Six em Alta Definição

Está para breve o regresso de Six, com o aproximar de Little Nightmares Enhanced Edition. Mais novidades foram revelados recentemente. Venham conhecê-las.

O anunciado regresso da pequenita Six e da sua aventura para escapar do The Maw está a aproximar-se com Little Nightmares Enhanced Edition.

Eis o momento para regressar à origem dos medos de infância com a chegada iminente de Little Nightmares Enhanced Edition. O jogo será lançado a 10 de outubro para a PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 e PC.

Os mais curiosos que queiram, já podem ter acesso imediato a Little Nightmares Enhanced Edition na PlayStation 5, Xbox Series X e PC ao fazer a reserva digital de Little Nightmares III.

Little Nightmares Enhanced Edition traz uma resolução superior, gráficos melhorados com iluminação volumétrica e mais partículas, ray tracing com reflexos em tempo real nas superfícies, e uma experiência mais refinada a 60 FPS tudo para te imergir ainda mais num mundo onde o teu isqueiro será o único aliado de confiança contra as sombras. A experiência de jogo foi também melhorada graças a ajudas adicionais que permitem uma progressão mais suave.

Poderão descobrir a história sombria deste conto fantástico no próximo trailer.

A série Little Nightmares tem cativado milhões de jogadores em todo o mundo desde 2017. Agora é a tua vez de tentar sobreviver à primeira, guiando os passos à Six e a sua fome incessante. Terás de escapar aos monstruosos residentes em The Maw, um vasto e misterioso navio que alimenta milhares de almas famintas em busca da sua próxima refeição.

Little Nightmares Enhanced Edition será lançado a 10 de outubro de 2025 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.