Drug Dealer Simulator 2 anunciado

Creio ser desnecessário tecer grandes comentários ao propósito deste jogo, certo? Drug Dealer Simulator 2 simula a vida de um líder de um cartel de droga.

Trata-se de mais um exemplo de como os videojogos são abrangentes e nenhum tema é tabu nesta indústria. Venham saber mais...

Não existem barreiras para os videojogos, e qualquer tema atual (ou passado) pode virar num videojogo. Drug Dealer Simulator é precisamente um desses exemplos, ou seja, de uma temática bastante polémica para se converter num videojogo.

Mas a realidade é que já existe um primeiro jogo que simula a sensação de ser um barão da droga e em breve, vai chegar a sua sequela.

Drug Dealer Simulator 2, como referi e o nome não deixa margem para dúvidas, é um simulador da vida de um barão da droga, no estado (arquipélago) da Isla Sombra (nas Caraíbas), um santo refúgio para foragidos da lei e cuja ação decorre no inicio dos anos 2000. Um local repleto de cor e vida mas que em breve vai mudar...

O jogador veste as roupas de Eddie, amigo de um dos protagonistas do primeiro jogo. A história tem inicio com a chegada de Eddie a Isla Sombra, um verdadeiro paraíso para criminosos, tal como... Eddie! No entanto, no momento em que chega à ilha, Eddie é um zé ninguém e cedo se depara com um território estranho e hostil, e uma ilha com poucos recursos e ligações internacionais.

No entanto, Eddie não vai desistir....

Seguindo as pisadas do jogo original, Eddie terá de criar todo o processo de criação, processamento e distribuição de narcóticos. As escolhas serão todas da responsabilidade do jogador, podendo comprar ou produzir drogas e/ou subprodutos, processando-os, misturando-os e/ou purificando-os para obter a qualidade desejada no produto final.

A Isla Sombra é um local relativamente diversificado e Eddie aí encontrará vários ambientes distintos onde enriquecer o seu negócio, desde pequenas vilas piscatórias, a portos de grandes navios e cidades de maior dimensão.

O jogo terá um sistema de economia também ele, à medida da ação. Existirão duas moedas distintas: por um lado, a moeda local de Isla Sombra e por outro, os tão desejados dólares americanos. Em Drug Dealer Simulator 2, o sonho americano passa pela venda e distribuição de narcóticos.

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos Byterunners, que também foram os criadores do jogo original, Drug Dealer Simulator 2 vai ser distribuído pela Movies Games, e será lançado em 2023 para PC.