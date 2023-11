Utilizador coloca SSD de 61 TB na sua Steam Deck

A Steam Deck está no mercado há mais de um ano e meio. Esta proposta da Valve é um gadget que combina portabilidade com potência que permite jogar títulos pesados como 'God of War' e 'Tomb Raider' de qualquer lugar. Mas pode ser adquirida com até 512 GB... o que é pouco para este utilizador - que decidiu acrescentar mais 61 TB.

O dispositivo pode ser adquirido com até 512 GB de armazenamento SSD NVMe de alta velocidade. Se precisar de mais espaço, não tem outra opção senão remover alguns jogos ou compensar essa necessidade com as possibilidades oferecidas pelo suporte para cartões microSD.

Um membro da equipa StorageReview pensou em resolver a necessidade de aumentar o armazenamento da consola com uma abordagem diferente: aplicar os seus conhecimentos de modding para levar a Steam Deck ao máximo. E levar ao máximo significa colocar uma unidade de armazenamento de 61,44 TB.

É certo que, para alcançar o resultado desejado, teve de sacrificar algumas das vantagens do dispositivo ao longo do caminho, como a sua estética e portabilidade. Em todo o caso, eis o processo que o modder seguiu para transformar a consola.

O criador optou por utilizar a unidade de estado sólido P5336, mas como se trata de um dispositivo empresarial com um formato diferente do M.2 da Steam Deck, não teve outra opção senão colocá-la fora da caixa da consola.

Mas este não foi o único desafio que a Steam Deck lhe lançou

Para a interface de ligação, utilizou um adaptador M.2 para U.2. Ainda assim, o P5336 não estava pronto para funcionar. Devido aos seus requisitos de energia, a unidade teve de ser ligada a uma fonte de alimentação externa. Depois, a consola foi capaz de o detetar corretamente.

Após a formatação, o espaço de armazenamento disponível era de 55,7 TB. O preço a pagar por isto, como já foi referido, foi perder completamente a portabilidade do dispositivo. De qualquer forma, este é um projeto de modificação desafiante.

