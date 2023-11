93% de todos os Bitcoins já foram minerados… estará perto o fim da famosa criptomoeda?

Apesar de as criptomoedas já não terem tanto destaque diariamente nas notícias do mundo tecnológico, continuam a ser um setor que desperta interesse a uma fatia significativa das pessoas e empresas em todo o mundo. Mas as mais recentes informações indicam que 93% de todos os Bitcoins já foram minerados... será que está para breve o fim desta que é a mais popular moeda digital do mundo?

Bitcoin: 93% da criptomoeda já foi minerada

Não é novidade para ninguém que o mercado das criptomoedas é volátil e instável, mas não deixa de ser cativante, sobretudo para quem percebe um pouco do assunto e se interessa pelo mesmo. Ainda na semana que passou, por exemplo, informámos que o valor dos Bitcoins havia disparado e tinha atingido o maior valor desde o mês de maio de 2022.

E apesar de haver várias criptomoedas diferentes, nenhuma chega à popularidade dos Bitcoins. Para quem não sabe, esta moeda já existe há 15 anos e foi criada por Satoshi Nakamoto. Mas as últimas informações mostram que, até ao momento, já foram minerados 93% de todos os Bitcoins e, como tal, a pergunta que agora surge é se esta popular moeda digital terá o seu fim para breve.

Feitas as contas, 93% dos Bitcoins equivale à quantidade de cerca de 19.530.300 BTC. Considerando que, atualmente, 1 BTC vale 32.100 euros, de acordo com o CoinMarketCap, estamos então a falar de montantes extremamente elevados.

Ao lermos esta informação podemos achar que até ao final do ano, por exemplo, deixaremos de ter Bitcoins, mas os dados revelados sossegam os mais fanáticos pois é indicado que ainda faltam mais de 100 anos para que tal aconteça, porque atualmente é cada vez mais difícil minerar a criptomoeda e, assim sendo, espera-se que o último Bitcoin seja minerado em 2140... quando nenhum de nós cá estará para relatar o acontecimento.

Até lá, vamos noticiando o que se passa neste mercado em particular e no mundo das criptomoedas em geral.