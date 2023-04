“A criptomoeda está morta na América” afirma um dos maiores especialistas em bitcoin

O investidor em tecnologia Chamath Palihapitiya, que disse há dois anos que a bitcoin substituiu o ouro e previu que a moeda digital subiria para 200 mil dólares, tem uma visão muito mais cautelosa sobre as criptomoedas atualmente.

"A criptomoeda está morta na América", disse Palihapitiya num episódio do podcast All-In.

Até Gensler culpava as criptomoedas pela crise bancária. As autoridades dos Estados Unidos apontaram firmemente suas armas para as criptomoedas.

Disse Palihapitiya.

O presidente da SEC (Securities and Exchange Commission), Gary Gensler, disse que as plataformas de negociação de criptomoedas devem obedecer às rígidas leis de valores mobiliários dos Estados Unidos. Ao responder a perguntas na frente de legisladores, recentemente, Gensler relacionou o colapso do Silicon Valley Bank com a indústria das criptomoedas.

"Incerteza regulamentar" está a levar as criptomoedas ao charco

A SEC aumentou sua fiscalização da indústria das criptomoedas, atacando empresas e projetos que o regulador alega estarem a vender valores não registados.

Em fevereiro, a agência propôs regras que mudariam quais empresas de criptomoedas poderiam custodiar ativos de clientes. Em março, a SEC emitiu à Coinbase um "aviso de Wells" - normalmente uma das etapas finais antes de registar as acusações - alertando a empresa de que identificou possíveis violações da lei de valores mobiliários dos EUA. Na semana passada, a SEC acusou a plataforma de negociação de criptomoedas Bittrex e o seu ex-CEO de operar uma exchange não registada.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, disse que a sua empresa está a preparar-se para uma batalha judicial de anos com a comissão e também está a considerar mudar-se para fora dos Estados Unidos se não obtiver maior clareza regulamentar. Enquanto isso, a Bittrex já anunciou que encerrará as operações nos EUA especificamente devido à "incerteza regulamentar contínua".

Talvez Palihapitiya tenha mudado drasticamente de opinião

Bitcoin, a mais valiosa criptomoeda, atingiu um recorde de cerca de 69 mil dólares em novembro de 2021, quando a taxa de juros de referência do Federal Reserve estava perto de zero e os investidores estavam a investir com grande risco. O mercado mudou rapidamente no ano passado, quando o Federal Reserve começou a aumentar constantemente as taxas para combater a inflação.

No início de 2021, Palihapitiya previu que a bitcoin subiria de 39 mil dólares na época para 100 mil e depois para 200 mil.

Em que período, não sei. Cinco anos, dez anos, mas está a chegar lá. E a razão é porque cada vez que se vê todas essas coisas a acontecer, isso apenas nos lembra que, uau, os nossos líderes não são tão confiáveis como costumavam ser.

Mais tarde, em 2021, pouco antes do pico, afirmou que a bitcoin havia "efetivamente substituído o ouro". A Bitcoin está atualmente a pouco mais de 27.300 dólares, uma queda de 60% em relação ao seu máximo histórico.

