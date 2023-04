Jogos grátis no Playstation Plus para Maio de 2023

Com a chegada de Maio, chegam também reforços ao catálogo do serviço Playstation Plus. E a Sony Playstation, já revelou os nomes das novas aquisições. Venham conferir aqui...

Já são conhecidos os jogos que vão aumentar ainda mais o leque de opções disponíveis para todos os possuidores de uma subscrição válida do serviço Playstation Plus.

Estes jogos estarão disponíveis para download na PlayStation Store entre o próximo dia 02 de Maio e 05 de Junho de 2023.

GRID Legends

Disponível para os jogadores da PlayStation 5 e PlayStation 4, este frenético titulo de corridas, oferece alguma da ação de automobilismo mais emocionante e que cola os jogadores aos volantes do inicio ao fim das corridas. Os jogadores poderão ainda criar os seus eventos de corridas, entrar em competições multijogador online, formar parte do drama numa imersiva história de produção virtual e abraçar a sensação das corridas de ação mais espetaculares, será uma verdadeira aventura neste título.

Chivalry 2

Chivalry 2 também estará disponível para os jogadores da PlayStation 5 e PlayStation 4, e é um jogo de combate multijogador na primeira pessoa, inspirado em batalhas cinematográficas épicas dos tempos medievais. Desde lutas de espadas a ataques de flechas flamejantes, passando por enormes cercos a castelos, os jogadores participam em todos os momentos icónicos do combate medieval.

Descenders

Já Descenders, que irá estar disponível para os jogadores da PlayStation 4, é um jogo de ciclismo em declive extremamente rápido, fácil de aprender, mas difícil de dominar.