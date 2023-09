Forza Motorsport já mostrou a sua cilindrada

Após cerca de 6 anos de ausência, o novo Forza Motorsport já mostrou as "garras", o que é o mesmo que dizer que, já foi dado a conhecer um pouco da jogabilidade que vamos encontrar no regresso do Rei do Asfalto nas consolas Xbox. Venham ver...

Os estúdios da Turn 10 Studios, responsáveis pela série Forza Motorsport, revelaram recentemente os primeiros minutos (foram mais de 15 minutos) de jogabilidade pura e dura do novo Forza Motorsport.

Ao longo dos anos, Forza Motorsport tem-se mantido como o Rei do Asfalto das consolas Xbox e parece que este ano o Rei vai-se manter no trono.

Os números deste novo jogo são interessantes, como por exemplo, o facto de apresentar mais de 500 carros distintos (desde supercarros da Ferrari, Lamborghini e Porsche até clássicos como o Aston Martin DB5 e o híbrido V8-elétrico Chevrolet Corvette E-Ray), que os jogadores poderão conduzir em mais de 20 pistas mundialmente famosas.

O jogo contará ainda com uma Inteligência Artificial mais robusta e um sistema de física avançado e afinado. Aliás, nada disto será surpresa pois, edição após edição, Forza Motorsport tem conseguido aumentar a fasquia de exigência de forma sucessiva e constante. O jogo irá ainda apresentar mais e novas formas de ajuda aos jogadores, piscando o olho dessa forma a novatos, e terá novos sistemas de danos e sujidade, de forma a aumentar ainda mais o realismo de cada corrida e cada embate. Com gráficos foto realistas e usando ray tracing em tempo real, cada corrida parece que decorre na pista real.

“O trabalho que temos feito desde Forza Motorsport 7 até agora, recebeu mais melhorias e mudanças que, por exemplo, desde Forza Motorsport 4 até Forza Motorsport 7," referiu Esaki reforçando o esforço da Turn 10 em fazer deste Forza Motorsport um jogo de eleição. E acrescenta ainda que "é um verdadeiro e tremendo salto geracional que o jogo vai apresentar.”

A vertente online também terá, como não poderia deixar de ser, uma grande dose de importância em Forza Motorsport, permitindo aos jogadores competir com amigos em eventos multijogador onde nem faltarão as normais estratégias de uso de pneus e combustível. Para além disso, também irão encontrar uma estrutura inspirada nas corridas de fim-de-semana e novas classificações de pilotos e segurança.

Este trailer agora revelado, mostra uma volta de treino em Maple Valley ao volante do Chevrolet Corvette E-Ray 2024 e as duas últimas voltas de corrida em Hakone, onde se poderá conduzir o Cadillac Racing V-Series.R 2023 nº 01.

É ainda revelado um pouco sobre a Builders Cup Intro Series que apresenta alguns dos carros iniciais, como o Subaru STI S209 2019, o Honda Civic Type R 2018 e o Ford Mustang GT 2018. Ou, por outro lado, é mostrada uma corrida completa no novo Grand Oak Raceway com o Honda Civic Type R 2018.

Requisitos Forza Motorsport no PC

Forza Motorsport está de momento disponível para pré-encomenda na Microsoft Store e Steam. Os jogadores que comprarem a Edição Premium terão acesso ao jogo 5 dias mais cedo, a começar dia 5 de Outubro de 2023. Forza Motorsport chega dia 10 de Outubro às consolas Xbox Series X, PCs Windows 10 e 11 via Microsoft Store e Steam, e Xbox Game Pass para consola, PC e Cloud Gaming (Beta).