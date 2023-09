Jogo Starfield ainda nem foi lançado e já recebeu uma atualização de 13 GB

Starfield já é apelidado por muitos como o jogo mais esperado para este ano de 2023, juntando-se assim a outros títulos também populares que já foram sendo lançados, como Baldur's Gate 3. No entanto há uma curiosidade, pois o jogo da Bethesda ainda nem sequer foi lançado e já recebeu um patch com nada menos do que 13 GB.

Starfield já tem o primeiro patch de 13 GB

O próximo jogo da criadora Bethesda será o muito aguardado Starfield e espera-se que seja lançado no dia 6 de setembro, daqui a cerca de uma semana. No entanto, haverá possibilidade de os jogadores terem acesso ao jogo de forma antecipada 5 dias antes, ou seja, no dia 1 de setembro, embora, nestes casos, possa ainda haver alguns bugs e erros por resolver.

Mas as mais recentes informações vindas da indústria de jogos, pelo canal DSOG, indicam que o jogo já tem um primeiro patch de atualizações enorme com um tamanho de cerca de 13 GB. Os detalhes indicam que nesta atualização consta a resolução de alguns problemas, como bloqueios, problemas de estabilidade ou de desempenho, entre outros.

No caso do desempenho e estabilidade, é referido que houve um problema neste campo, nomeadamente quando o jogo foi suspenso e reiniciado nas consolas Xbox Series X e Series S e que congelou quando um jogo salvo foi carregado. Um outro bloqueio aconteceu quando o jogador vê os créditos após completar o jogo. Foi também corrigida uma situação em que Starfield apresentava uma degradação na textura na Xbox Series S.

Na jogabilidade foram acertados erros em que os companheiros flutuavam no ar, entre outros problemas. Houve correções nas Quests também. Pode conhecer mais melhorias incluídas neste primeiro patch aqui.

Para quem não conhece, Starfield é um jogo que se vai focar na exploração do cosmos, sendo um dos projetos mais ambiciosos e robustos da Bethesda. Como requisitos mínimos recomendados, o jogo menciona uma placa gráfica GeForce RTX 2080.