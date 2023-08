Starfield, a aventura pelo Cosmos está quase a começar

Starfield, tal como vimos aqui ou aqui, é a próxima grande aposta da Bethesda, representando o projeto mais ambicioso da companhia nos últimos anos. Está quase a levantar voo.

A Bethesda tem uma longa e vasta lista de jogos próprios, criados ao longo dos seus vastos anos de existência. Grandes jogos, de valor inquestionável saíram das brilhantes mentes que passaram pela Bethesda e em breve, um novo se vai juntar: Starfield.

Starfield, que, tal como aqui vimos se trata de uma aventura extremamente ambiciosa da Bethesda, representa ainda um desafio às próprias capacidades criativas dos seus membros, sendo assumida pelos próprios como "um jogo de ficção cientifica de entre os mais épicos de sempre"

Starfield

Starfield decorre no ano de 2330, uma altura em que a humanidade já conquistou o Espaço sideral. Tendo partido bem para além do nosso sistema solar, o Homem já começou o processo de colonização de planetas novos, tornando-se num habitante do espaço.

O jogador integra a Constelação, o derradeiro grupo de exploradores espaciais que explora a vastidão do Cosmos em busca de artefatos raros. Mas nem tudo serão rosas e pelo caminho, muitos espinhos serão encontrados.

Segundo a Bethesda, esta aventura pelo Cosmos acaba por se transformar numa narrativa sobre a descoberta de alguns dos mistérios mais enigmáticos da nossa própria existência.

Segundo o que nos temos apercebido dos responsáveis da Bethesda, a história e narrativa do jogo serão muito importantes no seu desenrolar mas dependerão exclusivamente do jogador e das suas escolhas. Um jogo épico e revolucionário é o que a Bethesda pretende com Starfield e isso começa com a forma como o seu enredo se vai desnovelando.

Para quem gosta do género de ficção cientifica e a avaliar pelas premissas de Starfield, este poderá vir a tornar-se num jogo extremamente empolgante e envolvente. Não só pela própria narrativa que se vai escrevendo perante os nossos olhos, consoante as nossas escolhas, mas pelo facto de apresentar um vasto Cosmos á espera de ser descoberto. Serão mais de mil planetas à nossa espera, repletos de beleza, exotismo e também perigo.

Desde cidades a fervilharem de vida e atividade alienígena, passando por planetas selvagens repletos de beleza e perigo, aos jogadores será apresentada uma aventura épica e massiva.

Cada planeta será distinto, tendo a sua própria fauna, flora e mesmo recursos específicos. Pelo que nos é dado a conhecer, o jogo terá uma constante sensação de descoberta.

Os recursos encontrados em cada planeta serão importantes, seja para vender nos mercados e lojas, seja para a criação de ferramentas, acessórios, objetos, armas... praticamente tudo o que se encontrar no Cosmos poderá ser usado para criar algo. Remédios, comidas, equipamentos, armas, ferramentas,... Será ainda possível construir entrepostos, contratando membros para a nossa tripulação e designando-os para funcionarem como equipas de recolha e armazenamento de todos esses materiais.

Esses elementos que podemos contratar são, à semelhança de outros jogos da Bethesda, elementos ativos na nossa narrativa e que apresentam os seus traços distintos e habilidades próprias. Serão mais de 20, segundo os responsáveis pelo jogo.

Um jogo de ficção cientifica a decorrer no Espaço Sideral tem de possuir, obrigatoriamente, naves espaciais, certo? Pois bem| Starfield vai ter naves espaciais e a possibilidade de criarmos e personalizarmos as nossas. Será possível modificar os sistemas essenciais da nave, incluindo os sistemas de armamento e escudos defletores, ou designar quais os membros da tripulação para cada função.

Nem tudo no Espaço de Starfield é pacifico e tranquilo e pelo caminho da nossa aventura os jogadores irão deparar-se com inúmeras situações de perigo nas quais terão de lutar. Dessa forma, poderemos esperar frenéticos e intensos combates espaciais que se esperam trazer aquela emoção e adrenalina que todos os apaixonados por jogos de ficção cientifica desejam encontrar em Starfield.

Segundo os responsáveis da Bethesda, Starfield apresentará um sistema de combate refinado, no qual o jogador terá á sua disposição um conjunto de armas, ferramentas e acessórios que lhes permitirão enfrentar qualquer situação, independentemente do estilo de jogo preferido. Cada arma pode ser alterada de forma a criar o estilo de jogo preferido de cada jogador.

Existirá ainda um conceito de religião, que também está associada a muitas das questões que a exploração do Espaço tenta responder e que terá uma certa influência no jogo, restando saber efetivamente como e qual esse tipo de impacto na narrativa e na ação.

Tal como na generalidade de jogos do género, Starfield não irá fugir à formula dominante deste tipo de jogos com mundos abertos à exploração e como tal, os jogadores podem esperar encontrar inúmeras missões e tarefas providenciados pelos NPCs do jogo.

Entretanto, a Bethesda disponibilizou recentemente alguns vídeos que mostram um pouco mais sobre Starfield e alguns dos seus protagonistas.

Em Starfield: The Settled Systems - Supra Et Ultra, é-nos mostrado um pouco mais sobre um piloto de entregas que habita a cidade de New Atlantis que procura por encher a sua vida com adrenalina e excitação junto da elite. Kent, de seu nome, habita uma zona modesta dos The Settled Systems e aspira a mais, muito mais. Depois de se juntar à Vanguard e de subir na hierarquia das Elites da Capital, Kent descobre que para satisfazer a sua necessidade de querer mais, vai ter de se aventurar pelo Cosmos...

No vídeo Starfield: The Settled Systems - Where Hope is Built, é-nos dado a conhecer Vanna—an, uma órfã que vive na cidade de Akila, e tem o sonho de um dia explorar as estrelas. A única coisa que a separa do seu sonho, no entanto, é a obtenção de uma nave funcional que a consiga levar ao Cosmos. Contudo, ela não irá desistir e luta diariamente para encontrar as peças necessárias para a construção da sua nave espacial e partir, assim, rumo ao seu sonho.

Por fim, em Starfield: The Settled Systems - The Hand that Feeds, são-nos dados a conhecer dois pequenos criminosos que executam os seus golpes em Neon, a "pleasure city" onde muitos ricos se deslocam para passar uns bons momentos e gastar umas massas. No entanto, algo acontece com Ada que de repente se vê num dilema que a vai fazer aceitar uma excitante oportunidade junto das Ryujin industries. O Espaço espera por ela mas... a que custo??

Starfield está previsto ser lançado a 6 de Setembro, para Xbox Series X e PC e as pra aquisições já podem ser feitas. Entretanto, e dado se tratar de um jogo de um Xbox Game Studio, Starfield vai estar disponível no dia de lançamento para todos os jogadores com subscrições válidas de Xbox Game Pass.

Ultimamente parece que uma pequena polémica surgiu em redor de Starfield. Mais concretamente em relação ao menu inicial do jogo que foi considerado por alguns, como simples e pouco apurado, podendo querer dizer que a Bethesda não prestou a devida atenção ao desenvolvimento do jogo.

Polémicas à parte, Starfield é mesmo um projeto bastante ambicioso por parte da Bethesda, o que não faz com que não corra o risco também de se perder em tamanha ambição.

Entretanto, a Microsoft anunciou também, uma nova linha de capas para a consola Xbox Series X, homenageando Starfield.

Teremos de esperar para ver...