OPPO confirma lançamento do dobrável Find N3 Flip

A Samsung é a principal fabricante de smartphones no mundo e, sem dúvida alguma, a grande pioneira dos smartphones dobráveis. Mas a concorrência está a crescer. A OPPO está agora a preparar o lançamento de mais uma versão Flip, tal como os Samsung Galaxy Z Flip. O OPPO Find N3 Flip vai chegar ainda este mês.

Os rumores já começavam a apontar para o lançamento de mais um dobrável da OPPO e eis que, de forma oficial, a empresa anunciou o evento de apresentação do Find N3 Flip para o dia 29 de agosto. Este elegante smartphone dobrável em concha chegará para concorrer com o Samsung Galaxy Z Flip5... mais ou menos. É bem provável que este modelo nem saia da China.

Podemos ver que terá um módulo de câmara circular com três câmaras desenvolvido com a Hasselblad. Destaca-se também o ecrã vertical exterior que deverá ter umas 3" que funcionará como um auxiliar para ações rápidas, como ler notificações, ter acesso à câmara e ao preview das fotos, controlar multimédia, atender chamadas, entre muitas outras ações.

O interior do smartphone ainda é uma incógnita. Contudo, os rumores apontam para um ecrã dobrável AMOLED de 6,8" com taxa de atualização de 120 Hz. É ainda avançado que a câmara principal deverá ser de 50 MP com OIS, tem câmara ultra grande angular de 8MP e telefoto de 32 MP. A câmara interior, dedicada às selfies será de 32 MP.

Espera-se ainda que o smartphone tenha carregamento rápido de 67W, e o sistema operativo seja o Android 13 com interface ColorOS 14.

Além do OPPO Find N3 Flip

No mesmo anúncio feito na rede social Weibo, a OPPO revelou que também será lançado o novo smartwatch Watch 4 Pro. Este relógio inteligente, pelas imagens partilhadas, terá um ecrã ligeiramente curvo, numa caixa em aço inoxidável e a tampa interior será em cerâmica. Há ainda a indicação de duas cores em preto e cinza, com braceletes preta e castanha, respetivamente.

Será este um modelo para o mercado internacional? É mais provável que o Find N3 Flip seja lançado internacionalmente do que o Watch 4 Pro. Termos que aguardar até ao dia 29 de agosto para descobrir mais pormenores.