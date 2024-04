FOSSiBOT F106 Pro: um smartphone robusto com lanterna e altifalante potentes

Os rugged phones são, para muitos utilizadores, a alternativa móvel ideal, pela sua durabilidade. Porém, há características que podem fazer a diferença no momento da escolha. O novo FOSSiBOT F106 Pro assume-se como o primeiro smartphone robusto do mundo a combinar uma ampla luz de campismo e um altifalante notável.

A durabilidade e a resistência que caracterizam os smartphones robustos tornam-nos na escolha ideal para muitos utilizadores. Porém, a verdade é que, além disto, importa considerar outros atributos, potencializando a oferta e entregando ainda mais aos utilizadores, indo além do esperado.

Assim sendo, a FOSSiBOT tem investido no desenvolvimento e aprimoramento de smartphones robustos, com o objetivo de satisfazer as exigências dos entusiastas de atividades ao ar livre ou de trabalhadores em ambientes adversos.

Desta procura nasceu aquele que a marca afirma ser o primeiro smartphone robusto do mundo a combinar uma ampla luz de campismo e um altifalante notável: o FOOSiBOT F106 Pro.

Especificações gerais do FOOSiBOT F106 Pro Ecrã: FHD+ IPS de 6,58", Incell, taxa de atualização de 60Hz, 1080*2408, 20:9

Processador: Helio G85, 8 núcleos, 12 nm

Armazenamento: 8 GB de RAM + 7 GB de expansão de RAM; 256 GB de ROM, expansão de cartão TF de 512 GB.

Câmara traseira: 48 MP com IA, suporte PDAF, suporte de flash LED

Câmara de visão noturna: Sony IMX350 de 20 MP, suporte de flash LED

Câmara frontal: Sony IMX471 de 16 MP

Altifalante: 3 W de potência; até 103 dB de volume; 34 mm de diâmetro; à prova de água

Botão personalizado

Desbloqueio por Face ID e impressão digital

Bateria: 12000 mAh

Carregamento rápido: 30 W

Para navegação: GPS; Glonass; Beidou; Galileo; QZSS.

Sensores: G/P/L; Bússola; Geomagnetismo; Giroscópio.

Luz de campismo: Luz LED de 3 W, 3 níveis de luminosidade/modo SOS, modo estroboscópico Brilho total: corrente de 1000 MA, 512 lúmenes; Luz de 1/2 brilho: corrente de 500 MA, 257 lúmenes; Luz de 1/4 de brilho: corrente de 300 MA, 153 lúmenes.

Conectividade: GSM (850/900/1800/1900 MHz); 3G (B1/B2/B4/B5/B8); 4G (B38/B39/B40/B41/B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66).



Design do smartphone robusto FOSSiBOT F106 Pro

Equipado com um grande ecrã FHD+ de 6,58 polegadas, o F106 Pro chega protegido por um vidro Dragontrail da Asahi. A parte de trás inclui câmaras, uma lanterna, uma grande cobertura para os altifalantes e uma luz de campismo LED.

O logótipo da FOSSiBOT está gravado em relevo na decoração metálica em forma de X. A secção inferior tem indicadores de impermeabilidade e robustez, bem como um orifício para um cordão. Todo o corpo é reforçado para ser à prova de água, à prova de pó e resistente ao choque.

Características que o diferenciam dos demais

A promessa da FOOSiBOT é que a luz de campismo LED de alto brilho satisfaça várias necessidades de trabalho em cenários práticos, como espaços de construção, operações em túneis, corte de madeira, reparações de automóveis e manutenção de serviços públicos.

A luz de campismo tem uma potência de 3 W com três níveis de luminosidade, atingindo uma luminosidade máxima de 512 lúmenes. Além disso, inclui os modos SOS e flash, que podem servir para procurar ajuda ou expor a localização quando necessário.

Ao mesmo tempo, o altifalante de grandes dimensões promete que não perderá chamadas ao ar livre ou em ambientes ruidosos, e permite que o utilizador desfrute de música mesmo em espaços abertos.

O altifalante produz uma potência nominal de 3 W, com uma potência de pico de 3,5 W e um nível máximo de decibéis de 103 dB.

Câmaras

O FOSSiBOT F106 Pro possui uma câmara principal de 48 MP com IA, uma câmara de visão noturna de 20MP da Sony para fotografar em ambientes escuros, e uma câmara frontal de 16 MP da Sony.

Combinando uma função à prova de água e uma câmara de 48 MP, o F106 Pro permite tirar fotografias e gravar vídeos debaixo de água.

Processador e bateria do FOSSiBOT F106 Pro

Este smartphone robusto é alimentado por um processador MediaTek Helio G85 e chega com uma bateria de 12000 mAh. A marca promete que o seu carregador de 30 W pode carregar totalmente o dispositivo em 3 horas e carregar até 70% em apenas 1,5 horas.

A par disso, também promete maior resistência ao ar livre, pois, com uma carga, o FOSSiBOT F106 Pro pode durar mais de 35 dias com um único SIM inserido.

O dispositivo inclui 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, suportando uma expansão adicional de 7 GB de RAM para acomodar mais multitarefas e jogos pesados.

Preço e disponibilidade

O novo FOOSiBOT F106 Pro está disponível em pré-venda no site oficial da FOSSiBOT, numa campanha de lançamento que decorre até ao próximo dia 26 de abril. Podendo ser adquirido por apenas 166 € (IVA incluído), com portes gratuitos e envio feito a partir da Europa.

FOOSiBOT F106 Pro