Tecno Phantom Ultimate: O smartphone que “estica e encolhe”

O Mobile World Congress 2024 já terminou e, tal como referimos, destacam-se as soluções com inteligência artificial e também os carros voadores. Os smartphones já não são o equipamento "uau" da feira, mas há um que se destacou pelo facto de esticar e encolher.

Tecno Phantom Ultimate...tem ecrã de 6,55" que estica para 7,11"

A Tecno deu a conhecer no seu stand no Mobile World Congress 2024 o Tecno Phantom Ultimate. Este smartphone, que ainda não chegou ao mercado, tem a particularidade de esticar e encolher de uma forma muito rápida. De acordo com as informações ao Pplware, o smartphone tem um ecrã de 6,55" que pode esticar até aos 7,11". O tempo de abertura da área adicional é de apenas 1,3 segundos.

Além do ecrã principal, que estica e encolhe, o Tecno Phantom Ultimate tem ainda um pequeno ecrã traseiro que permite ter acesso a notificações e outras informações do smartphone.

Segundo referido, este smartphone chegará a mercados emergentes, como é o caso da África. De referir também que na verdade este smartphone não é uma novidade, pois já tinha sido apresentado no ano de 2023.