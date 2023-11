Fiido Titan – uma nova E-bike robusta e segura para longas distâncias

As E-bikes de pneus largos têm-se popularizado nos últimos anos, onde se destaca a sua elevada capacidade de carga e, inevitavelmente, uma aparência mais imponente. Seguindo essa premissa e adicionando também a importância na segurança na sua utilização, a Fiido lança a nova E-bike Fiido Titan, pensada para maior carga e maior segurança, mantendo uma excelente autonomia.

Muitos ciclistas têm preferência por este tipo de E-bike, por conseguirem transportar maior peso - seja do condutor ou da bagagem - com conforto e segurança. Este tipo de E-bike é concebido, geralmente, para cargas acima de 150 kg, onde o segredo para a segurança não está apenas na robustez das rodas mas também, e principalmente, no sistema de travagem.

As especificações da Fiido Titan

A Fiido Titan é uma E-bike com rodas de 26x4", não raiadas, e com um motor de 750W, com 5 modos de auxílio. Permite uma velocidade máxima de 25 km/h (desbloqueável de 45 km/h) e tem um carreto de 9 velocidades. Tem amortecedores hidráulicos de 60mm na forqueta dianteira.

O quadro é em alumínio e toda a estrutura foi especialmente concebida para uma bicicleta de carga, com o selim Velo™ a condizer. Na traseira é incluído o suporte, com um design robusto e compatível com diversos acessórios.

Dando especial importância à segurança, a Fiido Titan traz um sistema de travagem hidráulico de 4 pistões, combinado com discos 203x2,3mm, conseguindo assim oferecer um desempenho melhorado na travagem. Na sequência dessa melhoria, tem a certificação UL2849, conseguindo assim dar maior confiança aos clientes no que respeita à segurança.

Mas não se fica por aqui. A Fiido Titan traz rodas de peça única, não raiadas, reduzindo assim o risco de partir raios e de consequente manutenção. Estas rodas permitem suportar uma carga de até 200kg, incluindo o utilizador e a carga nos suportes frontal e traseiro, bem como a possibilidade de transportar baterias extra.

Uma assistência ao pedal suave e precisa

À semelhança da Fiido X já aqui analisada, também esta Fiido Titan inclui um sensor de binário na pedaleira. Isso permite que a potência do motor elétrico seja proporcional à intensidade aplicada nos pedais, em vez do mais rudimentar sensor de movimento da pedaleira que simplesmente liga ou desliga o motor elétrico.

A grande vantagem deste sensor, além do conforto de utilização, é o prolongamento da autonomia no modo de assistência, conseguindo cerca de 130 km. Mas se esta autonomia não é suficiente para os seus desafios, então poderá adicionar os suportes traseiros para 2 baterias extra e conseguir uma autonomia total de cerca de 400km.

A Fiido Titan não necessita de uma chave para funcionar, e pode facilmente ser desbloqueada pela app no smartphone ou por um código.

Uma consola de controlo com ecrã IPS

Ao centro do guiador encontra-se a consola com o centro de controlo da E-bike, mas desta vez com um ecrã a cores IPS. Este tipo de ecrã, ainda raro de ver em E-bikes, tem proteção IP67 e permite ter uma perceção melhorada da informação com um olhar rápido, em comparação com os ecrãs LCD monocromáticos habituais.

A nova E-bike Fiido Titan já está disponível para compra, por 1699€ (IVA incluído).

Para as primeiras 300 compras haverá uma oferta do conjunto de acessórios, no valor de 200€: malas traseiras, suporte frontal, descanso e guarda-lamas. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Fiido Titan