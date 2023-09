Preço do gasóleo vai disparar na próxima semana! Saiba quanto…

Todas as sextas-feiras passou a ser previsto o preço dos combustíveis para a semana seguinte. Para a próxima semana há boas e más notícias. Conheça já o que vai acontecer com os preços da gasolina e gasóleo.

Combustíveis: Gasóleo deverá subir 5 cêntimos

É caso para dizer…”não há carteira que aguente”! A partir de segunda-feira há mais uma forte subida no gasóleo. A gasolina deverá manter-se. Ao que a SIC pode apurar, junto de fonte do setor e com base nos dados atuais dos mercados, o gasóleo deverá ficar cinco cêntimos mais caro. Este novo aumento do preço do gasóleo está a ser justificado pelas mexidas nos mercados de produtos refinados e também devido ao valor a que está a ser negociado o petróleo. O barril de brent tem registado uma subida de preço e está neste momento a ser comercializado a 94 dólares (88 euros), refere o canal.

Ainda assim, é importante salientar que os valores podem variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

O Governo decidiu manter inalterados, neste mês de setembro, os descontos no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) em 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e 15,3 na gasolina. Suspendeu ainda a atualização da taxa de carbono, tal como anunciado.