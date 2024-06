Este é o veículo elétrico com o aspeto mais extraterrestre do mundo

Atualmente tudo é válido, em termos de design automóvel. A indústria percebeu que mesmo com aspeto horrível, quem feio ama, bonito lhe parece. E eis que surge o EK, um veículo elétrico com aspeto de extraterrestre.

Não interpretem mal, não estamos a dizer que há falta de criatividade no mundo automóvel, não. Contudo, este aspeto, este design, será eventualmente dedicado a todos aqueles que, por vezes, sentem que há espaço para um pouco mais de energia no sector da mobilidade urbana.

Ser estranho é ser um bom veículo elétrico

O EK traz um toque especial aos carrinhos de golfe elétricos do mundo. O seu design é tão diferente de todos os outros que está a ser descrito como o Yeezy dos carrinhos de golfe elétricos.

Se não sabe do que se trata, o Yeezy é aquela linha estranha e extinta de calçado desportivo de Kanye West, em parceria com a Adidas. Dizem que é também um dos designs mais influentes - e copiados - da indústria.

Bom, voltando ao elétrico, o EK, apresentado no final do mês passado, é o atual detentor da coroa do mais elegante e intrigante veículo elétrico concebido exclusivamente para a mobilidade urbana.

O EK é uma colaboração entre a AZULIK Real Estate e o estúdio de fabrico Roth FabLab, fabricado em Quintana Roo, México, para utilização exclusiva no próximo empreendimento AZULIK Basin em Tulum, México.

Design inspirado na natureza... ou num extraterrestre

Este elétrico apresenta um design inspirado nas formas orgânicas da natureza e da arquitetura, que se traduz nas curvas mais surpreendentes e elegantes que alguma vez viu num carro de golfe.

Talvez ainda melhor, o EK também coloca uma grande ênfase na sustentabilidade, numa pegada de carbono reduzida, no conforto e no luxo.

Com um sistema de tração totalmente elétrico, foi concebido para ligar as áreas do novo projeto residencial, transportando os hóspedes com todo o conforto e oferecendo-lhes a oportunidade de aproveitar ao máximo as vistas circundantes.

Se olharmos para trás das palavras pomposas, veremos que o EK é um glorioso carrinho de golfe. É tão rápido como qualquer outro carrinho de golfe - muito mais feio - e nem sequer é particularmente impressionante para a autonomia estimada.

Elétricos à frente do seu tempo

Se tivermos em conta o facto de que a maioria das estimativas para os veículos elétricos são, na melhor das hipóteses, ilusões que não são acompanhadas por condições reais, os 100 km que o EK promete são ainda menos impressionantes.

Mas há que dar crédito a quem o merece: o EK é... vistoso! No mínimo, se não o achar vistoso, concordará que é diferente e, o que é igualmente importante, é que se orgulha de o ser.

Além disso, para o objetivo para o qual foi construído, a autonomia e todas as outras características devem ser mais do que suficientes.

A carroçaria é em fibra de vidro pintada com tinta para automóveis, enquanto o interior é em tecido náutico impermeável que parece tão luxuoso como as mais finas peles.

Os pormenores em madeira - madeira de zapote de origem local e responsável, conhecida pela sua durabilidade - dão um toque extra de sofisticação, enquanto um cockpit digital traz o veículo para a era moderna.

Três lugares, três rodas e três ambições

O EK é um veículo de três lugares e, aparentemente, também um veículo de três rodas. Tem dois bancos traseiros virados para a frente para os hóspedes da estância e um condutor que se senta atrás do volante em forma de jugo de madeira.

Os bancos parecem estar meio ou mesmo totalmente reclinados, o que não faz muito sentido de um ponto de vista puramente prático: pelo que podemos ver, os hóspedes estariam reclinados nos seus assentos de luxo, com os pés perto ou talvez mesmo a tocar no condutor.

Uma consola central em madeira estofada com o mesmo tecido dos bancos tem dois suportes para copos e oferece algum espaço para um telemóvel, bem como para carregamento sem fios.

Também aqui se encontra um humidificador de espaço, o que parece uma escolha muito estranha, tendo em conta que todo o veículo está aberto, sem portas ou coberturas a fingir.

A descrição oficial do EK refere que certas peças são impressas em 3D, mas não entra em pormenores para dizer quais. No entanto, isso facilitaria a produção, caso este veículo elétrico de aspeto alienígena chegue a essa fase.

A lista de características inclui um visor da câmara de marcha-atrás e um tacómetro digital, bem como botões para a ignição elétrica e luzes feitos da mesma madeira de zapote.

A potência provém de um motor de 2200 W capaz de atingir um máximo de 40 km/h e alimentado por uma bateria que permite percorrer cerca de 100 km por carga. São necessárias oito horas para obter uma carga completa.