Condutor a 131 Km/h em zona de 120 km/h recebe multa de 960 euros

Um episódio insólito mostrou como falhas nos sistemas automáticos de fiscalização podem resultar em multas completamente desporpocionais para o condutor. Saiba o que aconteceu.

O caso ocorreu numa autoestrada em Itália, onde o limite de velocidade para veículos ligeiros é de 120 km/h. O radar registou o automóvel a circular a 131 km/h, uma "infração ligeira". No entanto, algo correu mal no sistema.

O radar classificou o veículo como pesado (camião) em vez de ligeiro. Ora, para veículos pesados, os limites de velocidade são mais baixos e as penalizações por excesso são substancialmente superiores. Como resultado o condutor sofreu uma infração que deveria ser moderada transformou-se numa coima de quase mil euros.

O condutor contestou a multa, alegando que o seu veículo é claramente um ligeiro. Situações como esta mostram que, apesar da automatização e tecnologia, ainda há erros.