Colher elétrica torna a comida mais salgada, ajudando a reduzir o consumo de sal

Nem todos são controlados na hora de apurar a comida, havendo quem exagere e consuma níveis de sal pouco recomendados. Esta colher elétrica procura resolver este problema: simula o salgado e permite que os mais gulosos reduzam o consumo.

Infelizmente, não está à venda por cá. Contudo, no Japão, os interessados já podem adquirir a Electric Salt Spoon. Através da passagem de uma corrente elétrica fraca pela ponta do dispositivo, esta colher concentra as moléculas de iões de sódio na língua e torna a comida mais salgada.

Feita de plástico de metal, e alimentada por uma bateria de lítio recarregável, a colher de 60 gramas ajuda as pessoas que lutam para reduzir o consumo de sal, promovendo uma alimentação mais equilibrada, segundo os responsáveis pelo dispositivo.

Em 2019, a imprensa reportou que os portugueses consumiam mais do dobro do sal recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo este valor excedido por uma parte das pessoas. Este consumo excessivo de sódio está associado a um aumento dos casos de tensão arterial elevada, acidentes vasculares cerebrais e outras doenças.

Perante um problema que é transversal a vários países, nomeadamente ao Japão, onde os adultos consomem, também, o dobro da dose recomendada pela OMS, a empresa japonesa Kirin desenvolveu esta colher elétrica que aumenta uma vez e meia a perceção do sabor salgado dos alimentos, conferindo-lhes mais sabor. De acordo com os criadores, os utilizadores podem escolher a sua intensidade preferida a partir de quatro níveis diferentes.

O Japão tem uma cultura alimentar que tende a favorecer os sabores salgados. Os japoneses, no seu conjunto, precisam de reduzir a quantidade de sal ingerida, mas pode ser difícil afastarem-se do que estão habituados a comer. Foi isso que nos levou a desenvolver esta colher elétrica.

Explicou Ai Sato, investigador da Kirin.

O dispositivo foi desenvolvido em conjunto com o professor Homei Miyashita, da Universidade Meiji, que já tinha demonstrado o efeito de melhoria do sabor em protótipos de pauzinhos elétricos utilizando correntes.

Numa fase inicial, a Kirin está a colocar 200 colheres elétricas à venda online por 19.800 ienes (cerca de 115 euros) cada uma. Dentro de cinco anos, a empresa espera ter um milhão de utilizadores em todo o mundo.

Recorde: