Mediatek bate Qualcomm em maio no mercado dos smartphones Android mais potentes

O mercado dos smartphones Android está a ser dominado de forma (quase) total por 2 famílias de SoCs. Falamos da Qualcomm e a Mediatek, que com as suas propostas controlam o que as marcas colocam no mercado. Os dados mais recentes da Antutu mostram que desta vez é o Dimensity 9300+ que se impõe ao Snapdragon 8 Gen 3.

A Antutu tem procurado dar aos utilizadores, e não só, uma radiografia sobre o que se passa nos mercado dos smartphones. Todos os meses revela os equipamentos mais potentes de cada segmento do mercado, catalogando-os segundo as pontuações obtidas dos muitos testes realizados.

Nesta linha surgem agora os dados de maio, dedicados aos smartphones de topo, onde temos uma verdadeira luta de gigantes entre a Qualcomm e a Mediatek. Os smartphones de topo estão equipados com estes SoC e fica claro o domínio que o Dimensity 9300+ tem, face ao Snapdragon 8 Gen 3.

Na lista dos 10 melhores temos o Vivo X100s, equipado com o que há de melhor e mais recente da MediaTek. Este smartphone obteve uma pontuação média de 2.105.621. A lista segue depois com o Oppo Find X7. Este telefone obteve uma média de 2.094.598 pontos, garantindo o segundo lugarl.

O terceiro smartphone desta lista, onde a Qualcomm fez a sua primeira aparição, é o RedMagic 9 Pro+. Alcançou uma pontuação média de 2.080.986. Uma coisa interessante sobre a nova lista é que o dispositivo de melhor desempenho de março e abril, que é o Asus ROG Phone 8 Pro, não conseguiu uma posição.

Esta lista segue depois com várias propostas, sendo aqui que o Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm ganha algum destaque. Ainda assim, o Dimensity 9300+ tem uma presença forte e mostra como está ao nível do que a concorrência tem para oferecer no mercado dos smartphones.

Fica novamente claro que este é um mercado muito ativo e todos os meses é possível ver novidades e notas propostas. A Antutu avalia e garante que os desempenhos prometido estão dentro do que é anunciado, sempre recorrendo à sua ferramenta que todos conhecem.