Google interrompe atualização do Wear OS 5 por causar problemas nos Pixel Watch

Depois de ter lançado o Wear OS 5 para os modelos mais antigos do Pixel Watch, a Google terá interrompido esta atualização. As queixas começaram a surgir e os problemas a aumentar, com a atualização a bloquear estes smartwatches.

Google interrompe atualização do Wear OS 5

A Google começou a enviar a atualização do Wear OS 5 esta semana. Esta atualização destina-se às gerações mais antigas dos Pixel Watch. Neste processo, a maioria dos utilizadores não encontrou problemas. Ainda assim, houve relatos de problemas com alguns smartwatches a ficarem bloqueados (soft-brick).

Os sintomas comuns dos dispositivos soft-bricked incluem um ecrã preto com apenas um pequeno logótipo Bluetooth na parte inferior. Alguns dispositivos afetados também apresentam tipos de letra quebrados ou errados. O processo de recuperação não é complicado e a própria Google tem descrito como o fazer.

Em poucos minutos, seguindo os passos descritos, qualquer Pixel Watch fica novamente funcional e pronto a ser usado, já com a nova versão. Ainda assim, e do que é relatado, a Google parece ter interrompido a disponibilização do Wear OS 5. Esta versão deixou de estar disponível para todos os que ainda não atualizaram e que procuram a nova versão de forma manual.

Atualização bloqueava os Pixel Watch

Ainda não existe confirmação deste problema e desta ação da Google, mas tudo aponta nesse sentido. Da mesma forma, não existe ainda uma razão para a atualização do Wear OS 5 ter sido colocada em pausa, mas é quase óbvio que estará associada a estes problemas reportados.

O mais curioso é que ainda que não esteja disponível via OTA nos Pixel Watch, esta atualização não desapareceu por completo. As versões para instalação manual ainda podem ser descarregadas do site da Google.

Espera-se que dentro de dias o Wear OS 5 volte a estar disponível para os smartwatches da Google. O problema será resolvido rapidamente, provavelmente, e assim a atualização deste sistema dos Pixel Watch volte para todos os que ainda não conseguiram fazer a instalação. Até lá, resta esperar pacientemente.