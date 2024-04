Comunicação satélite no Android 15 não será só para mensagens de emergência

A comunicação satélite é cada vez mais comum e por isso a Google quer dar adotar capacidade, algo que fará no Android 15. Esta capacidade é normalmente usada para mensagens de emergências, mas a Google parece querer levar muito mais longe quando lançar a sua proposta neste campo.

Comunicação satélite no Android 15

Tal como a Apple e alguns fabricantes Android já o fizeram, a Google também quer explorar a comunicação satélite para o seu sistema operativo. As primeiras partes desta novidade foram já vistas na última build de testes do Android 15, preparando o caminho para a sua chegada quando este sistema for lançado para todos.

Mesmo com estes trabalhos a decorrer, a Google prepara também os restantes elementos necessários. Isso será feita na app Mensagens, que na sua última versão de testes tem presentes algumas strings de texto que mostram como esta comunicação satélite irá funcionar.

Strings encontradas “Para enviar e receber, fique do lado de fora com uma visão clara do céu”

“As mensagens por satélite podem demorar mais e não podem incluir fotos e vídeos”

“Você pode enviar mensagens para qualquer pessoa, incluindo serviços de emergência”

Mais do que mensagens de emergência

Uma das mais interessantes, mostra que ao contrário de outras propostas, no caso da Google e do Android 15, este serviço será usado para mais que as mensagens de emergência. Esta é a base da maioria das propostas atuais, mas tem um espaço grande para evoluir e para melhorar.

Do que é revelado, os utilizadores do Android 15, e versões seguintes, vão poder usar a comunicação satélite para outros fins. Está explicito que os utilizadores vão poder enviar mensagens para qualquer pessoa, incluindo serviços de emergência.

Google quer mudar o mercado com esta novidade

Os dois restantes pontos são bastante auto-explicativos e mostram algo que os utilizadores vão ter de cumprir para conseguir aceder à comunicação satélite no Android 15 ou em outro sistema operativo. Estes fazem sentido porque os utilizadores devem estar num espaço aberto e estas mensagens vão demorar mais tempo a serem entregues ao usar a comunicação satélite.

Com esta modificação e esta nova capacidade da comunicação satélite, a Google parece querer ultrapassar toda a concorrência e oferecer ainda mais. Estamos ainda longe de ver esta novidade massificada, mas muito em breve o Android 15 deverá começar a oferecer esta novidade a quem participa nos testes desta versão da Google.