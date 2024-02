Utiliza o Gmail? Veja esta novidade que facilita a resposta a e-mails na app

A Google procura, de forma sistemática, potencializar o seu Gmail, facilitando a vida ao utilizador e tornando a usabilidade mais conveniente. É exatamente isso que esta novidade procura fazer. Utiliza o serviço de e-mail da gigante das pesquisas no Android? Ora espreite o que há de novo!

Após vários meses de testes, mais utilizadores do Gmail no Android estão a conhecer uma novidade que tornará a utilização do serviço mais conveniente.

A Google decidiu substituir o botão Responder, na app do Gmail, por uma caixa de texto, acelerando o processo de resposta e tornando a interface mais elegante. Esta novidade, que se assemelha a um chat, está a expandir-se para uma base de utilizadores maior.

Conforme se vê na captura de ecrã, feita pelo AssembleDebug, a caixa de mensagens atualizada ocupa a posição inferior na linha de e-mail, e deixa para trás os tradicionais botões Responder, Responder a Todos e Encaminhar.

Este novo design é semelhante ao adotado pelas aplicações de mensagens, porém, é possível escolher o tipo de resposta (responder, responder a todos ou encaminhar), bem como editar os destinatários.

Quando se começa a escrever, a caixa de texto sobe para o centro do ecrã e dá lugar ao teclado, conforme acontece nas apps de mensagens que conhecemos. O e-mail ao qual se está a responder continua visível.

A novidade na interface da app foi detetada, pela primeira vez, em novembro do ano passado. Agora, está a chegar a mais utilizadores, por via da versão 2024.01.14.599541078 do Gmail para Android.

De ressalvar que esta alteração serve, para já, apenas o Android, pelo que os utilizadores de iOS terão de esperar um pouco mais para a ver na sua app do Gmail.

O que acha da novidade do Gmail?