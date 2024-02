IRS: Como aumentar a dedução de Educação de 800€ para 1000€

O prazo para entrega da Declaração de IRS relativa a 2023 está quase a chegar. Neste período deve começar por validar/inserir as suas faturas no e-fatura. Se tem faturas de Educação, veja se é elegível para aumentar a dedução à coleta de 800€ para 1000€.

As despesas de educação são dedutíveis à coleta do IRS em 30% do seu valor, com o limite de 800 euros, por agregado familiar. No entanto, é também possível fazer uma comunicação despesas de educação em resultado da frequência estabelecimento de ensino num território do interior ou região autónoma. Estes agregados familiares podem deduzir 40% das despesas de formação e educação, até ao limite de 1.000 euros.

Como aumentar a dedução à Coleta no IRS?

O procedimento é fácil. Siga os seguintes passo:

Passo 1) Para começar deverá aceder ao Portal das Finanças e em seguida procurar por "Despesas Educação em Territórios Interior /RA"

Passo 2) Em seguida indique o NIF do sujeito passivo e o ano. No caso do sujeito, deverá ser o do estudante.

Passo 3) Depois Identifique o território do Interior onde se situa o estabelecimento de ensino. Indique também o período em que o aluno frequentou o estabelecimento de ensino e por fim é só fazer submeter.

Esta informação deverá ser submetida em nome do Estudante. Em alternativa, poderá preencher os quadros 6C1 e 7 do anexo H da declaração Modelo 3 com a informação pretendida.