Vodafone apresenta prejuízos de 155 milhões de euros

A Vodafone é uma das gigantes das comunicações ao nível europeu. Recentemente a empresa vendeu todo o seu negócio que tem em Espanha ao fundo britânico Zegona. No entanto, a empresa apresentou agora prejuízos de 155 milhões de euros entre abril e setembro.

Vodafone: lucro operacional deste semestre foi de menos 44,2% quem em 2022

Esta terça-feira (14 de novembro), a Vodafone fez saber que entre abril e setembro registou um prejuízo de 155 milhões de euros. Segundo revela a Lusa, num comunicado enviado à Bolsa de Londres, o grupo de telecomunicações - que em outubro passado anunciou um acordo com a Zegona para a venda de 100% da Vodafone Espanha - notou que o lucro operacional deste semestre foi de 1,65 mil milhões de euros, menos 44,2% do que no mesmo período de 2022.

Margherita Della Valle, presidente do Conselho de Administração da Vodafone, referiu que a transformação da Vodafone progride à medida que a empresa sai do "desafiante mercado espanhol" para ajustar a dimensão da "carteira para o crescimento".

De relembrar que a Zegona adquiriu 100% da Vodafone Espanha por 5,1 mil milhões de euros. Em Espanha, a gigante de telecomunicações tem cerca de 13,5 milhões de clientes. A rede 5G da empresa já dá cobertura a 65% da população espanhola e desde o início do ano que as receitas da empresa têm apresentado uma tendência crescente.

Com esta operação, a Vodafone dará ao Zegona a licença para usar a marca Vodafone em Espanha durante um período de até dez anos. As duas empresas assinarão ainda "outros acordos transitórios e a longo prazo" que incluem diversos serviços, disse o Zegona, num comunicado.