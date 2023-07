Estágios na Administração Pública: Programa está aberto…

O EstágiAP XXI é um programa extraordinário de estágios na administração direta e indireta do Estado destinados a jovens licenciados até aos 30 anos. Os candidatos admitidos e não colocados devem aceder à respetiva área de candidato e proceder à identificação das vagas a que se pretendem candidatar, até às 23h59 de dia 11/07/2023.

Estágios na administração pública têm a duração de nove meses

Encontra-se a decorrer a 4.ª fase de colocações da 2.ª Edição do EstágiAP XXI. Consulte o subsite do EstágiAP XXI aqui.

O Programa «EstágiAP XXI» é uma oportunidade para jovens licenciados exercerem funções adequadas às suas qualificações, promovendo o desenvolvimento e a melhoria dessas qualificações num contexto de trabalho adequado através do contacto com a realidade da Administração Pública, das suas regras, boas práticas e do próprio sentido de serviço público.

O programa destina-se a licenciados até aos 30 anos, à data de início do estágio, ou até aos 35 anos se forem pessoas com deficiência e/ou com grau de incapacidade funcional igual ou superior a 60%, que se encontrem à procura do primeiro emprego ou de novo emprego correspondente à sua área de formação e nível de qualificação.

Os estágios têm a duração de nove meses, a tempo completo ou parcial, e uma bolsa mensal correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior, acrescida de subsídio de refeição e de seguro de acidentes de trabalho.

A celebração de um contrato de estágio ao abrigo deste programa não dá lugar à constituição de um vínculo de emprego público, mas é equiparada, designadamente para efeitos de segurança social, a trabalho por conta de outrem.

Consulte aqui a lista de entidades promotoras com as vagas de estágio, também disponível na Bolsa de Emprego Público (BEP).