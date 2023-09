MEO começou hoje a desligar o 3G. Saiba quando será na sua zona…

Já não é propriamente novidade que a rede 3G vai ser desligada em Portugal. As operadoras evoluíram a rede para o 4G e 5G, e daí a decisão de desligar a rede 3G (apesar de certamente se virem a registar alguns constrangimentos em alguns equipamentos e serviços). Saiba quando será na sua zona.

Desligamento do 3G começa hoje na região da Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda

O 3G (Terceira Geração) é uma tecnologia de comunicação móvel que sucedeu o 2G (Segunda Geração) e trouxe melhorias significativas em termos de velocidade de dados e capacidade de transmissão de informações. Foi lançado no início dos anos 2000 e foi um marco na evolução das redes móveis. As velocidades de download do 3G variavam de cerca de 384 Kbps a 2 Mbps. A tecnologia também introduziu novos recursos, como chamadas de vídeo, videoconferência e streaming de áudio e vídeo de melhor qualidade.

Como já era sabido, a MEO seria a primeira a desligar o 3G. Segundo referiu... "para levar até si o melhor serviço e as soluções mais inovadoras, vamos descontinuar progressivamente a tecnologia 3G, nos serviços de voz e internet móvel, entre ​04-09-2023 e 31-01-2024.​".

A Altice refere ainda que "com a mudança da tecnologia 3G para 4G, os clientes podem experienciar velocidades de download até 5x vezes superiores, e mais ainda com a mudança para o 5G​ (até 72x superiores)." O mapa seguinte mostra o plano de desligamento do 3G a nível nacional.

A Vodafone e a NOS também irão avançar para o desligamento da rede 3G nos próximos tempos.