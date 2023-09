“Em cada geração, haverá menos placas gráficas abaixo dos 200 dólares”, diz AMD

Quando uma fabricante lança uma determinada linha de placas gráficas, estamos habituados a ver desde os modelos mais básicos e baratos até aos poderosos topo de gama. No entanto, recentemente um executivo da AMD disse que em cada geração haverá menos placas gráficas abaixo dos 200 dólares.

Podemos deixar de ter GPUs abaixo dos 200 dólares no mercado

Recentemente, Scott Herkelman, diretor da divisão das Radeon da AMD, deu uma entrevista ao canal Club386 onde abordou vários temas, com foco para a recém lançada Radeon RX 7800 XT e o futuro deste setor. E de acordo com o executivo, poderemos em breve deixar de ter no mercado modelos de placas gráficas com preços mais baixos.

Em, concreto, ao ser abordado o tema das gráficas do segmento low-end, que são os modelos de entrada e mais baratos, Herkelman referiu:

Existem limitações futuras para matrizes menores, na medida em que produzem silício acessível que oferece bons benefícios de desempenho, geração após geração. Quanto menor for a matriz produzida, mais difícil será obter esse aumento no desempenho em relação ao custo. Começaremos a ver alguma desaceleração nos mapas [roadmaps] abaixo dos preços de GPU discretas entre US$ 150 e US$ 200. Esse é o desafio da inflação, o desafio da Lei de Moore e do mercado em que estamos agora.

Em suma, parece que produzir uma placa gráfica mais barata começa a não ser lucrativo para as empresas, dado o custo dos wafers. Mas, para colmatar a possível extinção destes modelos mais baratos, parece que a alternativa serão as APUs, designação dada a chips que integram os processadores (CPU) e as placas gráficas (GPU). Neste campo, o executivo diz que "na AMD temos APUs que podem melhorar o desempenho. Começará a ver que as APUs são muito boas nessa faixa de preço, onde normalmente vemos uma GPU discreta. Isso só ficará mais forte com o passar do tempo".

Neste sentido, o diretor das Radeon diz que se o utilizador de PC desktop ultrapassar a barreira mental e optar por uma APU em vez de uma GPU discreta básica, então vai descobrir que "estes chips permitem que jogue muito bem a maioria dos jogos eletrónicos desportivos".

Na entrevista, Herkelman responde também a outras curiosidades, nomeadamente que a AMD começa a desenhar e desenvolver as suas novas arquiteturas assim que a primeira placa gráfica com a arquitetura anterior é lançada no mercado. Desta forma, como agora temos a arquitetura RDNA 3, então a próxima RDNA 4 já há muito tempo que se encontra a ser preparada.

