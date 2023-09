China lançará um fundo estatal de US$ 40 mil milhões para incrementar a indústria de chips

Com todas as restrições impostas pelos Estados Unidos da América, a China tem tentado sobreviver e contornar a situação através de alternativas viáveis. As mais recentes notícias mostram que o país chinês está a apostar forte nesta recuperação e, como tal, será criado um fundo estatal de 40 mil milhões de dólares para incrementar a indústria de chips na região.

Fundo estatal chinês para impulsionar a indústria de chips

De acordo com as informações reveladas pela Reuters, a China estará a preparar um novo fundo com o apoio do Estado chinês com o intuito de investir 40 mil milhões de dólares no setor dos semicondutores, em mais um esforço do país em alcançar nações rivais, como os Estados Unidos, na indústria de chips. As informações foram reveladas por duas fontes familiarizadas com o assunto.

Estima-se que este possa ser, até ao momento, o maior dos três fundos já lançados pelo Fundo de Investimento da Indústria de Circuitos Integrados da China, que também é conhecido como Grande Fundo. Isto porque o montante de 300 mil milhões de yuans (~41 mil milhões de dólares) supera o valor de outros fundos semelhantes lançados em 2014 e 2019, os quais conseguiram alcançar montantes de 138,7 mil milhões de yuans e 200 mil milhões de yuans, respetivamente, segundo os relatórios do governo.

De acordo com as fontes, o investimento tem foco em várias áreas, mas a principal será em equipamentos de fabrico de chips. Foi ainda revelado que o novo fundo já terá sido aprovado pelas autoridades chinesas nos útlimos meses. Uma outra pessoa disse que o Ministério das Finanças da China tem planos para contribuir com 60 mil milhões de yuans. Mas, para já, as entidades não se mostraram disponíveis para responderem aos pedidos de comentários.

Estas iniciativas fazem assim parte da missão da China em se tornar autosuficiente na indústria de semicondutores, vontade que tem crescido drasticamente e é ainda mais impulsionada pelas constantes medidas restritivas impostas pelos EUA.