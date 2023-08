Armazenar dados em fitas é mais ecológico que usar um HDD ou SSD, diz estudo

Hoje em dia estamos a atravessar uma transição gradual no que respeita ao armazenamento de dados, especialmente porque os sistemas em nuvem têm ganho força neste campo. Mas, tirando isso, um recente estudo concluiu que armazenar dados em fitas é mais ecológico do que usar um disco HDD ou SSD.

Fitas são mais ecológicas para armazenamento de dados

Possivelmente muitos dos que estão a ler não sabem ao certo o que são estas fitas. Mas quem já anda neste mundo há mais tempo poderá lembrar-se dos microcomputadores de 8 bits que usavam fitas magnéticas de cassete para guardar os dados.

Este é um componente que já não é usado comummente no nosso dia-a-dia, embora ainda existam fitas magnéticas especializadas para usar grandes volumes de dados frios, ou seja, aqueles que são acedidos muito raramente, por não ser possível procurar algo aleatoriamente neste equipamento.

No entanto, um recente estudo realizado pelo IEEE Spectrum mostrou que armazenar dados em fitas magnéticas é mais ecológico do que usar os discos HDD ou SSD. De acordo com os resultados, 60% das informações armazenadas nos discos rígidos podiam muito bem ser guardadas em fitas magnéticas, pois estas podem armazenar dados com um custo muito inferior aos HDDs ou SSDs, assim como um gasto energético também bastante menor. Para além disso, conseguem armazenar dados por um longo período de tempo, uma vez que têm uma vida útil que é quase o dobro da de um disco rígido tradicional.

É referido que, se as organizações em todo o mundo transferissem os 60% de dados considerados 'frios' para as fitas magnéticas, a quantidade de dióxido de carbono emitida pelo armazenamento de dados em todo o mundo cairia para 58%. Tal representa uma descida de 79 milhões de toneladas nas emissões de CO2, um valor que realmente nos põe a pensar.

Certamente que, como utilizador individual, já pensou na quantidade de informações, fotografias, documentos, entre outros conteúdos que já não acede há anos e que se encontram nalgum disco rígido, mas que poderiam muito bem ser guardados nestas fitas magnéticas. Agora multiplique isso por todas as pessoas, empresas e organizações do mundo.

