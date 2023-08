Após anos em que tentaram ignorar o fenómeno dos carros elétricos, marcas como a Ferrari, Rolls-Royce e Lamborghini parecem agora tomar medidas diferentes. Preparam as suas primeiras propostas, aceitando a inevitabilidade do que está para vir. A Lamborghini mostrou agora o Lanzador, a sua primeira proposta no campo dos carros elétricos.

Com o mercado cada vez mais populado de propostas de carros elétricos e com normas cada vez mais restritivas, é inevitável que as marcas de topo mudem as suas políticas. As primeiras propostas surgem, ainda que de forma tímida, mas com argumentos de peso.

É neste campo que a Lamborghini revelou o Lanzador, o seu super carro elétrico. Ainda longe de estar a chegar ao mercado, esta não é apenas um exercício de design, mas sim uma visão inicial do primeiro EV da marca italiana.

Este carro elétrico mostra-se com um estilo arrojado, uma cabine futurística e, o mais importante, uma potência impressionante de 1.341 cavalos. Isso garante que o Lanzador se vai encaixar bem junto dos restantes modelos da Lamborghini.

A marca foi ainda muito comedida no que toca a especificações, mas garante que contará com motores duplos de elvada potência, proporcionando tração nas quatro rodas. A alimentação será feita por uma "bateria de alto desempenho" e com uma autonomia elevada. No entanto, a Lamborghini destaca um número significativo: o Lanzador terá 1 megawatt de potência.

anterior próxima

No que toca aos interiores, o Lamborghini Lanzador será também único, com uma grande ponte da consola central em forma de Y. Há ainda um painel para o condutor fazer ajustes. Este terá acesso instantâneo aos controlos e várias funções digitais por meio de uma "unidade do piloto" integrada no volante.

Com metas de ser totalmente elétrica em 2030, a Lamborghini quer trazer o Lanzador para o mercado em 2028. O seu preço estará certamente a par das restantes propostas da marca, trazendo também uma nova competição para este mercado, com a Ferrari e outras a terem de colocar as suas propostas nas estradas muito mais cedo.