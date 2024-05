Já conhece o novo Citroën Ami? Está mais bonito!

Apesar de ter surpreendido o mercado automóvel, o Citroën Ami tem tido bastante aceitação e até foi o escolhido para a frota de algumas empresas. Após três anos da primeira versão, vem aí um restyling que o torna ainda mais bonito.

Citroën Ami passa a estar disponível na cor Night Sepia

Quando o Citroën AMI foi apresentado, a sua forma e tamanho, assim como o preço, deram nas vistas. Basicamente tratava-se de um elétrico, utilitário citadino pronto para servir qualquer bolso.

Passados três anos, já se sabe que vem aí o novo Citroën AMI onde o destaque mais visual vai para a cor Night Sepia.

Além do exterior, também no interior haverá mudanças. O novo Citroën Ami é um carro minimalista por fora e por dentro, mas agora passa a ser possível adquirir um novo kit de carga modular, o My Cargo Kit. Este kit ocupa o lugar do passageiro.

Como é sabido, o novo Citroën Ami tem um preço base de 7.999 euros e ainda não se sabe qual será o valor desta nova versão.