Uma das maiores centrais para carga de elétricos tem 180 pontos e dedo da Jaguar

Ainda são um dos entraves aos carros elétricos, mas, conforme temos visto, o esforço não tem sido nulo. Desta vez, e com dedo da Jaguar, foi inaugurada uma das maiores centrais de carregamento de carros elétricos da Europa, com um total de 180 pontos de carga.

O National Exhibition Centre, em Birmingham, no Reino Unido, vai acolher um dos maiores centros de carregamento de carros elétricos da Europa. Os 180 pontos de carga foram inaugurados pelo ministro das finanças, Jeremy Hunt.

Tendo em conta que a central de carregamento de carros elétricos está localizada na rede de autoestradas de Midlands, perto dos escritórios e fábricas do grupo JLR (Jaguar Land Rover), a empresa esteve envolvida no projeto.

Em agosto, uma frota de 32 unidades do seu crossover elétrico I-Pace foi carregada, simultaneamente, para testar a infraestrutura em termos de distribuição de energia.

Ao todo, a central possui 16 carregadores rápidos de 300 kW DC, que servem 30 estações e 150 pontos de carga de 7 kW AC. Além disso, a energia elétrica utilizada provém de fontes renováveis, incluindo uma cobertura de painéis solares.

Os proprietários de carros Jaguar poderão aceder às instalações através da aplicação Jaguar Charging.

Atualmente, o único carro elétrico assinado pela Jaguar é o I-Pace. Contudo, em meados da década, a fabricante reescreverá a sua estratégia: o lançamento de três modelos para rivalizar com a Aston Martin, a Bentley, a Maserati e a Porsche, entre outras marcas de luxo.

Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a The EV Network num projeto que irá melhorar significativamente a disponibilidade de carregadores públicos de carros elétricos no centro da rede de auto-estradas de Midlands e perto de várias das nossas instalações.