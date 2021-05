Jaguar I-PACE torna-se no primeiro veículo totalmente elétrico do Google Street View

Google Street View é um recurso do Google Maps e do Google Earth que disponibiliza vistas panorâmicas do planeta, além de muita outra informação recolhida nos locais. Neste caso em particular a Jaguar deu a saber que o seu 100% elétrico I-PACE está ao serviço do Google Street View para medir a qualidade do ar em Dublin.

A marca britânica torna-se assim na primeira marca a servir o serviço da Google com um veículo totalmente elétrico.

Jaguar I-PACE junta-se ao Google Street View

A Jaguar Land Rover fez uma parceria com a Google para integrar o Jaguar I-PACE totalmente elétrico com sensores de medição da qualidade do ar e tecnologia de mapeamento do Street View.

Segundo a empresa, o I-PACE é o primeiro veículo totalmente elétrico do Google Street View e será usado para medir a qualidade do ar rua a rua em Dublin, incluindo as emissões de dióxido de nitrogénio (NO2) e dióxido de carbono (CO2) e partículas finas (PM2,5).

Além disto, o veículo também ajudará a atualizar o Google Maps.

O I-PACE, que oferece uma condução zero em emissões de escape, foi equipado com sensores de ar móveis especializados desenvolvidos pela Aclima. Este irá verificar o ar em Dublin durante um período de 12 meses. A informação recolhida será depois entregue a parceiros da Google que vão analisar os dados e desenvolverão mapas da poluição do ar nas ruas.

Google quer carros elétricos a estudar a qualidade do ar

A parceria exigiu que a engenharia Jaguar encontrasse um equilíbrio estrutural para equipar o VE com a câmara do Street View, assim como toda a tecnologia que permite controlar o software do Google Street View. Com foco na qualidade do ar, o I-PACE oferece ionização do ar da cabine e filtragem PM2.5 para aumentar o conforto e o bem-estar dos ocupantes.

A integração da tecnologia Google Street View com a Jaguar I-PACE totalmente elétrica é a solução perfeita para medir a qualidade do ar. Temos o prazer de apoiar este projeto, uma vez que se alinha com o nosso próprio percurso para nos tornarmos um negócio elétrico e alcançarmos a neutralidade de carbono até 2039. Parcerias como esta são uma das formas de alcançarmos os nossos objetivos de sustentabilidade e de termos um impacto positivo na sociedade.

Referiu Elena allen, gestora de projetos para o desenvolvimento de negócios na Jaguar Land Rover, em comunicado.

A Google e a Câmara Municipal de Dublin esperam que o acesso a estes dados ajude os cientistas, e decisores políticos enquanto estudam a qualidade do ar.

Além disso, é esperado também que os resultados encorajem as pessoas a fazer pequenas, mas informadas mudanças diárias para ajudar a melhorá-la.