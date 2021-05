PJ Masks: Heroes of the Night anunciado

Uma das séries infantis mais apreciadas pela pequenada, PJ Masks, prepara-se para nova aventura no mundo dos videojogos.

Isto, pois foi recentemente anunciado PJ Masks: Heroes of the Night.

Uma das séries mais consumidas pela pequenada, é a série britânica dos heróis PJ Masks e das suas aventuras e desventuras, que passam na televisão portuguesa.

Estes pequenos heróis que utilizam capacidades várias de acordo com a máscara que envergam (lagarto, gato e coruja) e que surgem agora em nova aventura: Heroes of the Night.

Pequenos heróis

Catboy (Menino Gato), tal como o nome em inglês indica, equipa uma máscara de gato o que lhe permite utilizar as suas garras afiadas contra os vilões. Rápido e ágil, tem ainda o dom de ouvir mais longe que os restantes.

Owlette (Corujinha) veste uma máscara de coruja e que, entre outras coisas, permite-lhe voar, usar as suas garras afiadas e ter uma visão muito mais apurada.

Por fim, Gekko (Lagartixo), equipa uma máscara de um lagarto e com ela, as suas principais habilidades que passam por escalar paredes e usar a sua camuflagem para passar despercebido.

Produzido pela eOne, o estúdio de entretenimento global daHasbro, PJ Masks tem sido um sucesso com telespectadores em todo o mundo desde a sua estreia na Disney Júnior em 2015. É agora uma das principais propriedades de transmissão e licenciamento para os pré-escolares, classificando-se como um Disney Junior top cinco séries entre crianças entre 2 a 5 anos com vendas anuais globais de retalho atingindo $1,15 bilhões.

“Estamos mais que entusiasmados por sermos os únicos a trazer finalmente as PJ Masks para casa, para consolas, nesta nova aventura, a nossa parceria com a Hasbro na criação de videojogos infantis incríveis tem sido um sonho tornado realidade” diz Terry Malham, CEO da Outright Games. “PJ Masks são uma franquia moderna e amada pelas crianças e realmente servem esse público crescente desde a pré-escola até crianças mais velhas que descobrem pela primeira vez o mundo da aventura de super-heróis. Com todos os nossos jogos queremos trazer crianças para o mundo incrível dos videojogos e não podíamos pensar num melhor ajuste para isto do que com PJ Masks“.

PJ Masks: Heroes of the Night será lançado para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One a 29 de outubro.