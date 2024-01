6 razões pelas quais deve utilizar o Google Fotos no seu iPhone

Quando se pensa em fazer cópias de segurança de fotografias num iPhone, muitas pessoas pensam no iCloud antes de pensarem no Google Fotos. No entanto, o Google Fotos é uma alternativa que deve considerar. Quer saber porquê? Trazemos hoje 6 razões.

1. Melhor suporte multiplataforma

A Google é conhecida por não discriminar quando se trata dos seus serviços. Como utilizador do iPhone, pode tirar partido disso e colocar as suas fotografias num local a que possa aceder facilmente noutro dispositivo.

Embora seja possível aceder às fotografias do iCloud num smartphone Android através de um browser, não será possível sincronizar ou carregar novas imagens a partir do mesmo. Assim, se tiver um smartphone Android e um iPhone, o Google Fotos é uma opção melhor do que o iCloud quando pretende que todas as suas fotografias estejam num único local.

Por outro lado, pode utilizar o iCloud e o Google Fotos em conjunto, carregando seletivamente fotografias para a aplicação da Google. Por exemplo, pode fazer uma cópia de segurança das fotografias do seu passaporte e do seu CC para o Google Fotos, uma vez que são documentos importantes de que pode precisar numa situação de emergência.

2. Faça uma cópia de segurança automática para o Google

Se utiliza o Google Drive e o Google Fotos no seu computador e na Web, está na altura de oficializar a sua utilização e instalar o Google Fotos no seu iPhone. Poupe o incómodo de sincronizar imensas fotografias e faça-o automaticamente quando tirar uma fotografia com a aplicação Google Fotos.

Embora o iCloud funcione bem como ferramenta de cópia de segurança de fotografias, confiar numa única plataforma de armazenamento na nuvem para armazenar todo o seu conteúdo não é o ideal.

Se for um paranoico saudável, pode ficar mais descansado se utilizar o Google Fotos como cópia de segurança da sua cópia de segurança do iCloud. É muito menos provável que perca o acesso à sua conta iCloud e à sua conta Google em simultâneo.

3. Utilize o Google Fotos para obter mais armazenamento na nuvem

O iCloud dá-lhe 5 GB de armazenamento gratuito na nuvem e o Google Fotos dá-lhe 15 GB, que é partilhado com o Gmail e o Google Drive. Se os combinar, pode obter um total de 20 GB de armazenamento gratuito na nuvem, o que é bastante aceitável.

Pode dividir as suas fotografias e colocar a maior parte delas no Google Fotos enquanto elimina consistentemente as fotografias na aplicação "Fotografias". Também deve considerar libertar o seu armazenamento iCloud para garantir que o seu limite de 5 GB dura o máximo de tempo possível.

No entanto, para quem está no extremo deste espetro, poderá achar que o plano de 2 TB do iCloud é insuficiente para todos os seus dados - e isso é possível se for um criador de conteúdo, por exemplo. Pode integrar o Google Fotos como um serviço suplementar de armazenamento na nuvem e obter mais 2 TB.

4. Pesquisar imagens com o Google Lens

O Google Fotos vem com o Google Lens integrado como uma funcionalidade. Graças ao Google Lens, é possível pesquisar fotografias com uma precisão quase perfeita. Utiliza a aprendizagem automática para encontrar elementos e texto em fotografias e vídeos com base nos seus parâmetros de pesquisa, e parece fazê-lo ainda melhor do que a aplicação "Fotografias" predefinida no seu iPhone.

Mas isto é para quando está à procura de fotografias; também pode utilizar a sua fotografia como referência para pesquisar online com o Google Lens. Por exemplo, pode tirar um print de um casaco no Instagram, aceder ao Google Fotos e procurar esse casaco. O Google procura os sites onde está disponível e até apresenta o preço.

Pode identificar raças de cães online, ver críticas de restaurantes, examinar alimentos em menus e fazer compras de forma mais eficaz com o Google Lens. É uma ferramenta bastante útil que deve definitivamente ter no seu iPhone.

5. Editar imagens e vídeos com o Google Fotos

O Google Fotos também é um bom editor de imagens e vídeos. É tão bom como a aplicação "Fotografias" para edição, mas algumas ferramentas de edição estão bloqueadas devido a um acesso pago do Google One.

Uma coisa que o distingue da aplicação "Fotografias" da Apple é que permite criar filmes. Pode não ser a melhor funcionalidade do mundo para si, mas vale a pena considerá-la como uma opção adicional ao editar imagens no seu iPhone.

6. Gerir facilmente as suas fotografias com base no Google

Com a aplicação Google Fotos, pode criar álbuns, partilhar fotografias, apagar vídeos e imagens, editar, etc., tudo no seu iPhone. Não é necessário abrir o computador ou procurar um dispositivo Android para fazer tudo isto.

Só por esse motivo, pode valer a pena ter o Google Fotos no iPhone. A aplicação torna a gestão das suas fotografias armazenadas no Google muito mais fácil.

O iCloud é essencial para que os seus dispositivos Apple funcionem em conjunto sem problemas. E é por isso que não recomendamos que o abandone completamente e mude para o Google Fotos apenas. Tire o melhor partido dos dois juntos!

Leia também: