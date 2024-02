Dica: como tirar fotografias utilizando apenas a voz no iPhone

Se é um utilizador de iPhone, saiba que pode controlar as ações na sua câmara através de comandos de voz. Isto permite-lhe efetuar uma série de operações enquanto mantém as mãos livres, como tirar uma selfie à distância como se fosse um selfie stick. Portanto descubra hoje como tirar fotografias com a voz no iPhone.

Esta dica consiste em dois momentos cruciais. O primeiro passa por permitir a ativação da Siri mesmo quando o iPhone está bloqueado. Desta forma, e caso seja necessário, pode ativá-la e pedir-lhe que abra a aplicação da câmara mesmo à distância.

O segundo é o controlo por voz. Apesar de não estar disponível em português, esta é uma funcionalidade de acessibilidade vital para quem tem dificuldade em premir os botões no ecrã. É a mesma opção de acessibilidade que permite utilizar comandos verbais para ajustar as definições da câmara e tirar fotografias.

Utilizar a Siri para abrir a câmara com a voz

Para aceder à câmara utilizando apenas a voz, deve ativar o acesso à Siri para quando o seu iPhone está bloqueado. Para o fazer, siga estes passos:

1. Primeiro, aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Agora, arraste para baixo e clique em "Siri e Pesquisa".

3. Aqui, ative a opção "Permitir com ecrã bloqueado".

Notas a considerar:

Se quiser ativar a Siri com o iPhone bloqueado sem precisar de premir um botão para a chamar, então deve também aceder a "Ativar ao ouvir" > '"Siri" ou "Hey Siri"'.

(!) Ao ativar a opção "Hey Siri" quando o smartphone está bloqueado, alguém pode (teoricamente) aceder a informações como os seus contactos, enviar mensagens de texto, ver os compromissos da sua agenda e fazer chamadas.

Para abrir a câmara basta dizer à Siri "open camera" (inglês) ou "abre a câmara" (português).

Ativar o controlo por voz no iPhone

Uma das funcionalidades que acrescenta um toque de conveniência à utilização diária do nosso smartphone é o controlo por voz. Se está cansado de clicar em menus e opções para executar tarefas simples, como tirar fotografias no iPhone, os comandos de voz vieram ajudá-lo.

Para começar a utilizar o controlo por voz no iPhone, primeiro tem de se certificar de que está ativado. Para isso:

1. Aceda às "Definições".

2. Arraste para baixo e clique em "Acessibilidade".

3. Agora, clique em "Controlo por voz".

4. Ative o controlo por voz.

Feito isto, o iPhone está pronto para seguir os seus comandos de voz. Agora, pode controlar comodamente várias funções do iPhone utilizando apenas a sua voz.

Notas a considerar:

O controlo por voz está disponível em iPhones com iOS 13 e posterior.

Não está disponível em português.

O controlo por voz tem de ter o mesmo idioma do dispositivo. Para alterar o idioma vá a "Definições" > "Geral" > "Idioma e região" e escolha o idioma que pretende (no nosso caso, inglês).

Com o controlo por voz já não precisa de se atrapalhar com o smartphone ou localizar manualmente as opções da câmara. Isto proporciona uma experiência sem problemas e com as mãos livres.

Ajustar as definições da câmara através do controlo por voz

Não só pode ativar a câmara e tirar fotografias utilizando comandos de voz no iPhone, como também pode ajustar várias definições da câmara. Esta funcionalidade permite-lhe afinar a sua experiência fotográfica sem sequer tocar no dispositivo. Pode alterar o modo da câmara, ajustar a exposição, mudar para a câmara frontal ou traseira, e muito mais.

Depois de ativar o controlo por voz e de se familiarizar com os comandos de voz básicos da câmara do iPhone, pode começar a utilizar o controlo por voz para tirar fotografias de forma rápida e sem esforço. Seguem-se algumas sugestões sobre como tirar o máximo partido desta funcionalidade.

Comandos de voz Ativar a câmara: para abrir a aplicação da câmara com a sua voz, basta dizer "Open Camera". Isto irá lançar a interface da câmara, permitindo-lhe começar a tirar fotografias sem tocar no ecrã.

para abrir a aplicação da câmara com a sua voz, basta dizer "Open Camera". Isto irá lançar a interface da câmara, permitindo-lhe começar a tirar fotografias sem tocar no ecrã. Tirar fotografias: para tirar uma fotografia diga "Tap Take Picture". Isto fará com que a câmara tire uma fotografia instantaneamente. Também pode utilizar outras variações, consoante a sua preferência, como por exemplo "Volume Down".

para tirar uma fotografia diga "Tap Take Picture". Isto fará com que a câmara tire uma fotografia instantaneamente. Também pode utilizar outras variações, consoante a sua preferência, como por exemplo "Volume Down". Exposição: o controlo por voz também permite ajustar as definições de exposição da câmara do iPhone. Pode dizer "Single Tap" > "Pan Up" e "Pan Down" para alterar os níveis de exposição da sua fotografia.

o controlo por voz também permite ajustar as definições de exposição da câmara do iPhone. Pode dizer "Single Tap" > "Pan Up" e "Pan Down" para alterar os níveis de exposição da sua fotografia. Zoom: os comandos de voz também permitem aumentar e diminuir o zoom enquanto tira fotografias. Diga "Zoom In" ou "Zoom Out" para ajustar os níveis de zoom de acordo com as suas necessidades.

os comandos de voz também permitem aumentar e diminuir o zoom enquanto tira fotografias. Diga "Zoom In" ou "Zoom Out" para ajustar os níveis de zoom de acordo com as suas necessidades. Aceder às fotografias: depois de tirar uma fotografia, pode utilizar o controlo por voz para ver e aceder às fotografias. Basta dizer "Open Photos" para percorrer as imagens guardadas.

depois de tirar uma fotografia, pode utilizar o controlo por voz para ver e aceder às fotografias. Basta dizer "Open Photos" para percorrer as imagens guardadas. Eliminar fotografias: se não estiver satisfeito com uma determinada fotografia, pode eliminá-la utilizando "Tap Delete" > "Tap Delete Photo".

Experimente diferentes comandos de voz para encontrar os que funcionam melhor para si e incorpore-os na sua rotina. É de salientar que, caso tenha dúvidas em algum comando que tenha de dizer para efetuar uma ação, pode dizer "Show numbers" e todas as opções dos menus (incluindo na câmara) aparecerão com um número associado.

Aqui, basta dizer o número relacionado com a ação que pretende executar.

Utilize as funcionalidades disponíveis a seu favor

A ativação da câmara através de comandos de voz é uma mudança de paradigma para os utilizadores de iPhone, proporcionando um novo nível de comodidade e rapidez na captura de fotografias. É uma forma fácil e eficiente de tirar fotografias sem necessidade de interação manual com o dispositivo.

Por isso, da próxima vez que quiser tirar uma fotografia à pressa ou captar um momento memorável, não se esqueça de aproveitar o poder do controlo por voz no seu iPhone. Com um simples comando de voz, a câmara estará ao seu serviço, pronta para tirar a fotografia perfeita.

