Inédito: submarino Arpão navega debaixo da placa do gelo Ártico

A Marinha portuguesa está equipada com dois submarinos: o “Tridente” e o “Arpão”. Pela primeira vez, o submarino Arpão realizou um feito histórico ao navegar debaixo da placa do gelo Ártico.

NRP Arpão: um dos poucos submarinos convencionais a navegar debaixo do gelo

Segundo revela a Marinha Portuguesa, o submarino Arpão iniciou trânsito para norte e no dia 29 de abril começou a escrever mais uma página, na já significativa história dos submarinos da classe “Tridente”, iniciando com a passagem pelo mítico paralelo 66º33’N, que marca a fronteira do Círculo Polar Ártico, algo que à semelhança da passagem do Equador, é uma marca relevante para todos os Marinheiros, e esta marca ainda não tinha sido alcançada pelos submarinistas portugueses.

O “feito” inédito, do NRP Arpão se encontrar a navegar em imersão profunda com um teto de gelo, confirmado pelos sonares ativos e sonda, trouxe a todos os elementos da guarnição um sentimento de expectativa realizada, que justificava todo o tempo e a dedicação empenhados na preparação da missão estavam a começar a pagar os dividendos, ampliado ainda com a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo, no Combat Information Center (CIC).

Depois de 39h30min em imersão profunda sob o gelo, o navio cruzou novamente a MIZ para leste e regressou à superfície com o sentimento de missão cumprida, mas haveria ainda mais...

Com a conclusão desta missão, o NRP Arpão tornou-se, se não no primeiro, num dos muito poucos submarinos convencionais a navegar debaixo do gelo. Em 2017 o Pplware escreveu o artigo "Os submarinos Portugueses e a tecnologia" onde se explica a necessidade dos submarinos, entre outros temas. Podem saber mais sobre esta missão do Arpão aqui.